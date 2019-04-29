طرق علاج التهاب اللثة المزمن.. وكيفية الوقايه منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

مع كثرة تناول الاملاح والاطعمة غير الآمنة يتعرض جسمك وأسنانك للعديد من الجراثيم التي تتراكم في جوف الفم وتسبب لك الالتهابات وتهيُج ناتج عن تقرحات اللثة.

توضح الدكتورة فيروز الحُسيني استشاري جراحة الأسنان عن سبب التهابات وتقرحات اللثة، وكيفية الوقاية منها، والطرق المعالجة السريعة المنزلية لها:

في البداية "اللثة" هي مكان حساس في فم وهي المستقبل الأول لأي شيء يدخل الجسم وبالتأكيد سوف تتأثر بأي عامل غير نظيف أو بكتريا ولها أعراض محددة مثل:

-تورم واحمرار اللثة.

-الشعور بآلم في اللثة أو الأسنان.

-نزول الدم عند أكل اللحوم.

-تغير ملمس و شكل اللثة

-نمو غير طبيعي للثة قد يؤثر على أماكن وشكل الأسنان.

-حدوث نزيف في اللثة وخاصة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

- انتفاخ في اللثة مع تورم. -حدوث رائحة كريهة في الفم. _قد يحدث بعض التقيحات وخروج الصديد من اللثة.

ويرجع سبب حدوث الالتهابات أو تقرحات اللثة إلى:

عدم الاهتمام تنظيف الأسنان، وإزالة الجير للحماية من تجمع الجراثيم والبكتيريا بها.

-الإصابة بمرض السكري.

- كثرة التدخين.

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- تناول بعض أنواع الأدوية. -الإصابة ببعض أمراض نقص المناعة المكتسبة.

-الإكثار من تناول الأطعمة الساخنة.

-كيفية الوقاية من التهابات وتقرحات اللثة:

-تنظيف الأسنان مرتين يومياً قبل النوم وعند الاستيقاظ.

-تغير فرشاه الاسنان من 14 الي 23 يوم.

-اختيار فرشة أسنان"Soft” أو "Medium" في أطرافها.

-استخدام خيط الأسنان الطبي للتخلص من بقايا الطعام والجراثيم وإزالتها من الفراغات التي بين الأسنان ومن تحت خط اللثة.

-استخدام غسول الفم مرتين يومياً حسب حالة الأسنان لأنها تساعد على التقليل من الجراثيم في الفم، والتي تؤدي بدورها إلى نشوء طبقة الجراثيم وحدوث التهابات اللثة.

الأطعمة المنزلية التي يمكن أن تتغلب على آلم الاسنان:

لا يمكن أن نعتمد بشكل أساسي على الأطعمة والعلاجات المنزلية، ولكن يمكنك التقليل من الشعور بالألم عن طريق:

-استخدام محلول الملح مع المياه الدافئة.

-القرنفل من أهم الأعشاب التي يجب توافرها بالبيت خصوصاً لمرضي التهابات الاسنان.

-الطحينة يفضل دهنها من مرتين الي ثلاث مرات.

-أكياس الشاي وضع كيس أو إثنان من الشاي في الماء المغلي ثم اخرجه من الماء واتركه حتى يبرد ثم ضعه على المكان المصاب من اللثة.

-العسل الأبيض فهو يعتبر شفاء للكثير من الامراض منها التهابات اللثة.