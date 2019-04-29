للنباتيين.. قائمة بأطعمة يمكن تناولها في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبوزيد:

تفصلنا ساعات قليلة للاحتفال بعيد شم النسيم، الذي نعتاد فيها على تناول الأسماك المملحة، كالفسيخ والرنجة، إلى جانب البيض الملون، وجميعها أطعمة لا تناسب فئة النباتيين، الذين يتجنبون اللحوم ومشتقاتها، ما يجعلهم يعانون من التأقلم مع هذا اليوم.

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