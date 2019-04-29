حنينًا لأصوله.. شاب فرنسي يطلق حملة لتنشيط السياحة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

أطلق الشاب على منصور مبادرة جديدة تهدف إلى تنشيط السياحة داخل مصر من خلال القيام بعدد من الزيارات للمواقع الأثرية والسياحية والترويج لها عالميًا.

على الرغم من إنه يعيش في فرنسا لأب مصري وأم فرنسية، إلا أنه يبدو أن دماء أجداده الفراعنة ما زالت تجري في عروقه، ليطلق مبادرة "إظهار معالم وجمال مصر"، بعد أن رأى أن هناك كثير من المواطنين الأوربيين لا يعلمون الكثير عن الأماكن الأثرية والسياحية، رغم أن مصر تحوي الكثير منها.

"لاقت أن كتير من الاجانب واخدين فكرة غير صحيحة عن مصر.. وفاكرينها إنها الاهرامات ونيل"، هكذا يحكي على منصور (29 سنة) عن فكرة مبادرته التي أطلقها منذ عام ويقوم بتوثيقها من خلال صور وفيديوهات على اليوتيوب، لإظهار الجمال الحقيقى لمصر ومعالمها عبر جولاته في جميع أنحاء مصر، بهدف إظهار صورة مصر الحقيقية للعالم.

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وإلى جانب ذلك فهو يقوم بنشر مقالات تحمل معلومات وأرقام وإرشادات تشجيعية لكثير من الأماكن والمعالم داخل مصر، ويقدم العديد من النصائح قبل زيارة مصر.

ومن أجل حبه للسفر والتفرغ للحملة الدعائية لتنشيط السياحة في مصر، ترك "على" عمله بإحدى الشركات في فرنسا، ويعمل حاليًا في مجال التطوير الإلكتروني الذي يستطيع أن يقوك به من أي مكان يزوره، فهو لا يحتاج إلى "اللاب توب" الخاص، ويخصص من وقته من 3 إلى 5 ساعات عمل يوميًا.

وبدأت رحلته من الإسكندرية ومن ثم قام بزيارة القاهرة، والواحات البحرية، والفرافرة، والأقصر، وأسوان، ومرسي علم، وشرم الشيخ، ودهب، وتستمر رحلته في لتشمل جميع المدن للكشف عن أماكن لم يشاهدها أو يسمع عنها الكثيرون. كما إنه يقوم بكل ذلك في على نفقته الخاصة، ولا يأخذ أي ماديات أو دعم من أماكن أخرى.