6 نصائح للفتيات لتجنب ضغط الأهل عند تأخر الزواج: "ده نصيب مش كتالوج"

حادث جديد من حوادث انتحار الفتيات شهدته اليوم، مدينة الإسكندرية، حيث انتحرت "ب.ع" صاحبة الـ30 عامًا، بتناول مادة سامة أثناء تواجدها في محطة ترام باكوس شرق الإسكندرية، بسبب تأخرها في الزواج وخسارة أموالها في مشروع ملابس، كما كشفت أسرتها في تحقيقات النيابة.

ربما تشابهت أسباب الفتاة المنتحرة مع سابقتها اللواتي أزعجتهن نظرات من حولهن، بسبب تأخرهن عن الزواج.

الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، رأى أن الفتيات اللواتي لم يتزوجن لابد أن يقللن من حجم الضغط النفسي الذي يشعرن به.

وأوضح استشاري الطب النفسي في حديثه لـ"هن"، بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها الفتيات حتى لا يشعرن بأي ضغوط نفسية.

- الاقتناع بأن الزواج ليس "كتالوج" يجب السير عليه "في بنات بتبقى عاوزة ترتبط لمجرد الارتباط".

Advertisements

- عدم الأخذ بكلام من حولها، أو الهروب من تجمعات الأشخاص الذين يثيرون غضبها.

- الرد على من يحدثها بطريقة تثير ضيقها بسبب عدم الزواج بأسلوب واقعي "ردي بواقعية بأن الجواز نصيب من ربنا هيجي في الوقت المناسب".

- "ارفعي رأسك".. فيجب على الفتاة الاقتناع التام بأن الزواج هو نصيب من الله، فالشخص المناسب يأتي في الوقت المناسب.

- تفريغ طاقتها في العمل وممارسة الهوايات التي تحبها.

- لابد من إثبات ذاتها وتدرك الفتاة بأن دورها في الحياة ليس مقتصر على الزواج وتربية الأبناء "اشتغلي على قد ما تقدري وانجحي".

​