بعد ترشحها للانتخابات الأمريكية.. 12 معلومة عن سكارليت جوهانسن المرأة الأكثر إثارة في العالم

تشبه كثيرًا كرة القدم في إثارتها وتشويقها للجمهور بأحداثها غير المتوقعة، تنقلب الموازين لصالح اتجاه دون الآخر في غمضة عين، فهذه طبيعة المجال السياسي المليء بصراعات وغموض يوازي مفاجآته، كإعلان النجمة الهوليوودية سكارليت جوهانسن الجمهور عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية، منافسة بذلك ترامب في حكم الولايات المتحدة الأمريكية في 2020، بعد أيام من فوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية.

"هن" رصدت أبرز المعلومات عن المرشحة المحتملة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- ولدت جوهانسون في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 1984.

2- والدها هو كارستن جوهانسون، من منطقة "كوبنهاجن" بالدنمارك، ويعمل مهندسا معماريا.

3- جدها لوالدها هو مؤرخ فني وكاتب ومخرج سينمائي، يدعى إينر جوهانسون، من أصول سويدية.

4- والدة سكارليت تدعى "ميلاني سلون" وهي منتجة، تنتمي لعائلة يهودية ذات أصولة مختلطة بين بولندا وروسيا.

5- بدأت أولى خطوات مشوارها الفني بالمشاركة في مسرحية Off-Broadway.

6- تعد سكارليت أكثر الممثلات ربحًا في تاريخ هوليوود، في عام 2016، حسبما ذكر موقع Box Office Mojo.

7- صُنفت ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في 2017، وفقًا لمجلة "فوربس سيليبريتي" الأمريكية.

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8- تعد من أكثر الممثلات إثارة في هوليوود، كما أنها كانت في قائمة "النساء الأكثر إثارة في العالم" في مجلة "أسكواير" في عام 2006 و2013.

9- تزوجت النجمة الأمريكية مرتين، الأولى من الممثل الكندي ريان رينولدز من 2008 إلى 2011، والثانية من رجل الأعمال الفرنسي رومان دورياك من 2014 إلى 2017.

10- لديها ابنة واحدة فقط من زوجها الثاني.

11- انتقلت جوهانسون إلى تجسيد أدوار الشخصيات البالغة في عام 2003، خلال مشاركتها في فيلم Lost in Translation، والتي فازت بجائزة BAFTA لأفضل ممثلة.

12- رُشحت لأربع جوائز جولدن جلوب.

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