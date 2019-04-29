الامارات | مهرجان صير بونعير ينطلق بشعار «البحر حياتنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان صير بونعير ينطلق بشعار «البحر حياتنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس فعاليات النسخة الـ20 من مهرجان صير بونعير، الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على مدار يومين، تحت شعار «البحر حياتنا»، بمشاركة عدد من الجهات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المهرجان، إن «فعاليات المهرجان وأنشطته الجاذبة وبرامجه الحيوية تستهدف كل شرائح المجتمع، وتهدف إلى إبراز روح المكان وجمالية الطبيعة المرتبطة بتراث الجزيرة، خصوصاً أنها منطقة بيئية تتمتع بالتنوع والثروات الطبيعية، إضافة إلى ما تحظى به من قيم جمالية، والتأكيد على أهمية إبراز القيمة والمكانة البيئة والسياحية والحضارية للمحمية، وترسيخ علاقة الأجيال المتعاقبة ببيئتها وتراثها».

من جانبها، قالت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي: «تحتفظ جزيرة صير بونعير بأصالتها وبخصائصها التاريخية والحضارية والبيئية، بفضل الحماية والاهتمام اللذين تتمتع بهما، بدءاً من إعلانها محمية طبيعية، وصولاً إلى يومنا الحاضر، الذي أضحت فيه الجزيرة موقعاً ذا أهمية عالمية».

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وأضافت: «ما نقوم به في صير بونعير على مدار 20 عاماً، يدل على فرادة وتميّز الجزيرة، ويعكس الأهمية البيئية والتاريخية والثقافية والحضارية لهذا المكان المتميّز، بما يسهم في الترويج للجزيرة، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وحماية البيئة البحرية، وصون مواردها وثرواتها».

ولفتت إلى أن «الهيئة تحرص على استحداث شعار لكل دورة من دورات المهرجان، في ظل السعي إلى ترجمة فكرته وهدفه ومضمونه من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئة على مدار أيام انعقاد المهرجان في هذه الجزيرة التي تعد واحدة من أهم المحميات البحرية، نظراً لما تحويه من عناصر بيئية، وتشكل موقعاً مفضلاً لتعشيش السلاحف البحرية في منطقة الخليج». وتبعد جزيرة صير بونعير عن الشارقة مسافة 110 كيلو مترات، ويستخرج منها الملح، وفيها عين مياه ظاهرة، وتتميّز الجزيرة بشواطئها الرملية وصفاء مياهها، وغنى محيطها بالحياة المرجانية والسمكية، وأدرجت المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة (رامسار)، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي، كما أدرجت في قائمة اليونيسكو التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وقبولها في مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن المهرجان يحظى بمشاركة عدد من الجهات، من بينها: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة للرياضات البحرية، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، وشركة تلال العقارية.

المهرجان يسلط الضوء على أهمية المحافظة على الحياة الفطرية.