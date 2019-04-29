الامارات | 200 ألف زائر لـ «القرائي للطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف زائر لـ «القرائي للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن أن دورته الـ11 التي اختتمت، أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة، نجحت في استقطاب 200 ألف زائر للمهرجان، الذي نظّمته هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «استكشف المعرفة».

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن الكتاب هو النافذة الحقيقية التي تطلّ بالأطفال على الحياة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه المعرفة في صقل شخصياتهم، وتوجيههم نحو تبني مقدرات العلم والفن، من خلال الاطلاع والتعرف إلى الكنوز التي تحتويها.

وأضاف أن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل يعدّ ثمرة لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينة سموّه، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اللذين آمنا بأن بناء الإنسان ينبع من تأسيسه على الثقافة والمعرفة والعلم منذ النشأة الأولى».

صفحة جديدة

وتابع العامري: «في كلّ عام نفتح صفحة جديدة في كتاب الحياة أمام الأجيال الجديدة من خلال المهرجان، وفي كلّ دورة من دوراته نحرص على تقديم كل ما يفيد الطفل ويثري خياله وينطلق بأفكاره، لأننا ندرك بأن تأهيل الأطفال وتقريبهم إلى مصادر المعرفة والفنون بأشكالها الواسعة هو عامل مهم يثري حاضرهم وينمّي مستقبلهم، ويجعلهم أكثر قدرة على اكتشاف كل ما يدور من حولهم بشغف أكبر للتعرف إليه والاستفادة منه، لهذا مضينا في تخصيص العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تقوية مداركهم، ورفدها بخيارات أكثر تطوراً».

وشهد المهرجان مشاركة 198 ضيفاً من 56 دولة عربية وأجنبية قدّموا 2546 فعالية فنية وثقافية متنوّعة، إلى جانب سلسلة عروض أفلام ومسرحيات عالمية، واستعراض إصدارات 167 ناشراً من 18 دولة عربية وأجنبية.

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وشملت فعاليات المهرجان سلسلة من العروض المسرحية قدمها نخبة من الفنانين العرب والعالميين على خشبة مسرح قاعة الاحتفالات بأربع لغات: العربية والإنجليزية والهندية والأردية، راوحت في طرحها بين القصص العربية والعالمية والغنائية، إلى جانب العروض التي تناولت العوالم الخارقة الشيقة، وأخرى علمية وراقصة والكثي.

شعار تنموي

من جهتها، قالت مديرة المعارض والمهرجانات في الهيئة، خولة المجيني: «على امتداد 11 يوماً سخّر مهرجان الشارقة القرائي للطفل طاقاته من أجل فتح نافذة جديدة وواعدة أمام الأطفال، ليقدموا قدراتهم وإبداعاتهم على أرضية من الوعي والثقافة، بل وتعدى ذلك ليقدم للأجيال الجديدة باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والمعرفية».

وأضافت: «أسهم المهرجان في توجيه أنظار الأطفال منذ انطلاقته نحو مقدرات المعرفة والثقافة والفنون بأوجهها المختلفة، واختار هذا العام شعاراً تنموياً أردنا له أن يكون منطلقاً لطاقات الأطفال وإبداعاتهم، فـ(استكشف المعرفة) مضمون معرفي حرصنا على أن يكون طريقاً يقود الأجيال الجديدة نحو الإبداع والتعرف إلى آفاق المعرفة والجمال».

2546

فعالية فنية وثقافية متنوّعة تضمنها المهرجان.