الامارات | الغذامي: على المرأة أن تتجه إلى الفقه لتقديم خطاب قوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الغذامي: على المرأة أن تتجه إلى الفقه لتقديم خطاب قوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر المفكر والناقد السعودي الدكتور عبدالله الغذامي أن المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة غلطة كبرى يقع فيها الكثيرون حتى النسويات، فالأفضل هو الاعتراف بالاختلاف بين الرجل والمرأة، وأنه لا يفضي لتفضيل طرف على آخر. مشيراً إلى أن المرأة قدمت نتاجاً في مختلف المجالات، مثل الابداع الأدبي والعلوم والرياضيات والاختراعات، وغيرها، لكنها في حاجة إلى قوة فكرية وخطاب معرفي قادرين على تغيير وضعها في المجتمعات، مقترحاً أن يأتي هذا المنجز في علم مهم مثل الفقه. وأوضح الغذامي أن علم الفقه من أهم العلوم التي أسست للفكر الإسلامي، وعبر القرون الماضية غابت عنه المرأة وشهد سيطرة كاملة للرجال، رغم أن هناك الكثير من الاجتهاد الذي يمكن تقديمه في فقه المرأة تحديداً، مشيراً خلال الجلسة الحوارية التي استضافتها مؤسسة بحر الثقافة، أول من أمس، في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب يعنوان «المرأة والهوية»، أنه ليس هناك مجتهدة كبيرة تضيف إلى هذا العلم، ولكن توجد حالياً أكاديميات في مجال الفقه وفقيهات داخل الشرط الأكاديمي، وبعضهن متشددات ومنغلقات أكثر من الرجال، لافتاً إلى أن التعالي على الفقه يضعنا في مأزق فكري، خصوصاً أن المتطرفين في السنوات الأخيرة قاموا باختطافه وسخّروه للترويج للفكر الإرهابي، وهزيمة الفكر المتسامح في الدين.

وأشار الغذامي إلى أن المرأة إذا استطاعت أن تحقق منجزاً فكرياً معرفياً في علم صعب مثل علم الفقه، ستضع حداً لفكرة التقليل منها وسرقة صفاتها ومنجزها وتحديها المستمر لجرّها إلى منطقة الدفاع عن النفس.

وقدم الغذامي خلال الجلسة العديد من الأسئلة والاطروحات حول الهوية ومعناها وتعريفها، متوقفاً أمام تعريفها باعتبارها «متخيل ذهني صار حقيقة»، فالأصل في البشر عدم السؤال عن الهوية، متطرقاً للقراءات المختلفة لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة، خصوصاً مفهوم المساواة عند أفلاطون، والذي يقوم على أنها لا تتحقق إلا عندما تقوم المرأة بما يقوم به الرجل، وتحمل ما يحمله من صفات، ولذلك اعتبر أن المطالبة بالمساواة تمثل غلطة كبرى، ومن الأنسب طرح فكرة الاختلاف بين الجنسين دون أن يكون هناك تفضيل لجنس على آخر نتيجة للاختلافات البيولوجية، بينما ينتج الرقي والدونية من عوامل أخرى.

وقال إن سؤال الهوية يضع المرأة بين زمنين؛ الأول زمن اللاهوية، حيث مرت قرون طويلة والمرأة لا هوية لها، لأن لا صفات لها، ثم تعلمت المرأة والتحقت بالعمل واكتسبت علماً واسماً، وبهذا التحول الرباعي صارت تنجز أعمالاً تختلف عن الأعمال الأساسية التي تقوم بها مثل الانجاب، وبالتالي اكتسبت صفات وهوية، لافتاً إلى أن الثقافة تستخدم مصطلحات مختلفة لتحليل ووصف العلاقات بين الناس والهويات، منها ثلاثة مصطلحات بارزة، الأول هو مصطلح البوتقة الصاهرة التي تنصهر فيها الهويات المختلفة وتذوب مثل أميركا. والثاني مصطلح جوزة الهند، ويشير إلى تعايش الهويات دون انصهار، فجوزة الهند من الداخل لونها أبيض ومن الخارج أسود، بينما يشبه المصطلح الثالث الهويات بطبق السلطة الذي يضم مكونات مختلفة، لكنها في النهاية تشكل كياناً واحداً.