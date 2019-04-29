تكثر الاختبارات على كافة الاصعدة لذلك حاول أن تبتعد عن الخلافات

مهنياً: يتميز هذا الاسبوع بوجود الشمس واورانوس في برج الثور الصديق ما يعني اجواء داعمة ومشرقة لكن عليك ان تساير وتجامل وتقدم التنازلات يوم السبت مع وجود القمر في الدلو المعاكس بحيث تكثر الامتحانات على كافة الاصعدة لذلك حاول ان تقفل الباب على الخلافات والصراعات ولا تترك احدا يستفزك فالظروف شائكة ومتطلبة حارب الفشل ومعاكسة القدر بنظرة تفاؤلية تتبدل الظروف مع دخول القمر الى برجك بين الاحد والثلاثاء ليزودك بطاقة وحيوية لذلك حاول ان تلتقط بعض الاشارات التي تخدم مصالحك فتعيش مرحلة جميلة ومثمرة على مختلف المستويات يطمئن لها بالك، وتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية أو عاطفية أو مهنية فيقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي. إنّ الكواكب متحالفة مع جهودك فلا عجب إذا اسرت بعض الاشخاص بقوة استيعابك وفهمك للمواضيع. سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك سوف تلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، مع انتقال القمر الى برج الحمل الناري يومي الاربعاء والخميس اي في بيت المال بيت المعنويات بيت الثقة بالنفس بيت الدعم بيت الامتحانات والدراسة بيت الربح وبيت الخسارة ايضا لذلك يحذرك الفلك من التعامل بالامور المصرفية والتداول بالعملات حتى لا تتكبد خسائر مالية انت بغنى عنها حاول لكن بالرغم من الاجواء المالية الضاغطة سوف تواجه الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين. ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة. كذلك قد تعرف عطلة اسبوع مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والمهني تحت تاثير القمر الجديد من برج الثور فتكون فترة مليئة بالمفاجآت وتوفر لك فرصا استثنائية للانتشار والسفر والحب والعلاقات الحلوة والعذبة.

عاطفياً: تعيش اسبوعا ممتازا بحيث يحتل الحب مرتبة عالية في حياتك تحترق شوقًا وتفيض حبًّا وحنانًا، فتغمر الحبيب باهتماماتك وسيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وفي تقريب وجهة نظرك أما إذا كنت عازباً فهذه هي فرصتك لإنهاء فترة العزوبية وللارتباط رسميّاً.

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