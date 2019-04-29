عروض مهمة وأجواء رائعة تنتظرك خلال الشهر

مهنياً: انطلاقة ممتازة ومهمة من الاسابيع الرائعة مع وجود القمر في برجك في بيت الدراسة السفر بيت العمل وبيت الاولاد ما يجعلك تسترجع طاقتك ويفتح امامك خط جديد واحتمالات جديدة تتابع مسيرة التطور التي بدأتها وتكون متفائل جدا في بداية الاسبوع لا سيما يوم السبت فالوقت مناسبًا لبدء مرحلة جديدة، تحت تاثير القمر من برجك سوف تتفوّق في مجال اختصاصك وبإمكانك الحصول على ميدالية او جائزة فالأبواب مفتوحة على مصارعيها وما عليك سوى التسلّح بالمعطيات وبالعزيمة كي تنتصر انتصاراً كاسحاً كذلك سوف تعيش بداية مرحلة جديدة وفترة تجديدية من العقود والارتباطات المصيرية والتحرر مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق بين الاحد والثلاثاء ما يجعلك تعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح فيساعدك الفلك للوصول الى مراكز عالية فتصادف فرصًا جيّدة وأشخاصًا يهتمون لأمرك وشؤونك.يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الحمل يومي الاربعاء والخميس ما يجعلك تتحرك بنبض قوي فتقطف النجاحات على كافة المستويات وتلمع أفكارك لتحصد اعجاباً وتقديراً وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية ومهنية وحتى دراسية فللوقت نوعية ونوعية جيدة حالياً تناسب طاقتك تماماً قد تتلقّى عرضًا مغرياً أو تهتم لمباشرة مشروع جديد في حياتك مهما كان عمرك أو حقل اختصاصك. لكن سوف تتعقد الظروف مع وصول القمر الجديد الى برج الثور اي الى مواجهة برجك فتشعر وكأن الحظ يتآمر عليك وربّما تفرض عليك شروط واتجاهات معيّنة لا تستطيع مجابهتها أو تجاهلها.

عاطفياً: الاجواء العاطفية افضل بكثير تحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك يحمل اليك هذا الاسبوع السعادة والنجومية والإشراق فتسود الرومنسية مع وجود الزهرة في الحمل الذي يغمرك بالسعادة ويطمئن قلبك، وتعود المياه الى مجراها الطبيعي، وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، ويسود الانسجام والروح المرحة ان العلاقة الحالية في وضع مستقر وهنالك تحسن كبير وانجذاب واضح نحو الحبيب.أمّا العازب فلن يكون محبطًا، بل سيغمره الارتياح ويسود الانسجام محيطه.

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