فرص مهمة وأجواء رائعة تنتظرك خلال الشهر

مهنياً:الجو العام جيد جدا ترابي بامتياز اسبوع مهم جدا من اوله الى آخره التاثيرات والاضواء مسلطة عليك على بيتك على صحتك على اهدافك مع وجود الشمس واورانوس في الثور وبلوتون وزحل في برجك بحيث يشكل هذا الاسبوع انطلاقة ايجابية بحيث تتمتع بمعنويات عالية مع وجود القمر في برج الدلو يوم السبت الذي يحمل اليك وحظوظ قوية وداعمة ومزدهرة وفرص للسفر للهجرة ان الفلك حليفك وسيكون للكواكب تاثيرات ايجابية وفعالة غنية بوعودها شرط التحلي بالجهوزية التامة للتحرك.يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج الحوت بين الاحد والثلاثاء فتكون بداية مرحلة ملائمة للتحرّك على نحو واسع وكبير لا سيّما على صعيد العلاقات العامة. اشجعك عزيزي الجدي على توسيع إطار التحرّك والمساعي وتكثيفها. ستلقى مساعيك ترحيبًا وقبولاً واسعين، وستمهّد اتصالاتك للقاءات مثمرة تعود على مصالحك بالمنفعة والخير لكن انتقال القمر الى برج الحمل الناري يومي الاربعاء والخميس يجعل الاجواء ضاغطة نوعاً ما ومُربكة عليك اتّخاذ تدابير احترازية لحماية مصالحك من التراجع، سواءً أكانت هذه المصالح مهنية ام شخصية تتكاثر الاعباء وتتزامن في وقت ضيّق، فتجد نفسك مضطربًا أو مشغول البال ومهمومًا، تتبدل المعطيات لصالحك يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور الترابي الصديق فتتحسّن ظروفك على نحو واضح. تناسبك المستجدات وانت تتعامل معها بانفتاح، وتجد بالتالي ايجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ. تتعاطى مع المعاونين والموظفين بهدوء وتتبادل معهم بعض الموضوعات التي تتعلّق بالطرفين. ستكون النتائج متعددة ومشجعة جداً.

عاطفياً: يتوجب عليك تسهيل الامور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها. كما يتوجب عليك استدراك المواقف الصعبة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الاجواء لذلك لا تتخذ قرارًا سلبيًّا، تحت تأثير كوكب الزهرة المعاكس لبرجك من برج الحمل ما يعني انه عليك التّمسك بعلاقتك الحالية مهما كثرت الضغوط او المشكلات. انّ نظرتك إلى الأمور غير واضحة، بل هي مشوّشة متشائمة وسلبيّة. تميل الى تضخيم الخلافات. خفف من روعك وحاول ان تسيطر على الانفعالات لا تحاول صبّ الزيت على النار، وإلاّ ستجد نفسك وحيدًا.

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