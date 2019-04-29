فرص سعيدة وأجواء رائعة تنتظرك خلال الشهر

مهنياً: يطل هذا الاسبوع حاملا معه فرصا سعيدة واجواء رائعة تجعلك تتقدم وتحقق الكثير من المشاريع البراقة مع وجود القمر في برج الدلو يوم السبت الذي يحمل معه الايجابيات والطاقة والحركة والنشاط ويدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة بحيث تتطور المعاملات والامتحانات واللقاءات لكن بالرغم من الاجواء الجيدة عليك ان تتحرك بحذر وذكاء بين الاحد والثلاثاء مع وجود القمر في الحوت برج خصمك فتكون الظروف مخيبة وربما تحمل الخسائر والفشل مستحقات كبيرة يجب عليك ان تدفعها وخفض مصاريفك والا قد يفرض عليك توجّهات وظروف لا تناسب تطلّعاتك ما يجعلك تصطدم بأشخاص نافذين في مسألة معيّنة. كما قد تعاني في الوقت نفسه زحمة المسؤوليات وتزامنها، الأمر الذي يسبب لك تراجعًا في المقاومة الجسدية والمعنوية. لذلك حاول تحاشي الإرهاق في الدرجة الاولى، واحمِ استقرارك الصحي من التراجع. لكن بالرغم من التقلبات الفلكية سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح يومي الاربعاء والخميس تحت تاثير القمر من الحمل الصديق فتتحسن الامور وتلائمك الظروف الجيدة جدا والايجابية بحيث تزدهر أعمالك التي تتعلّق بالآخرين سواء أكانت العلاقة مباشرة معهم أو غير مباشرة، لذلك ستثمر الصداقات والعلاقات العامة وتشعر بغزارة افكارك المبدعة آن الأوان للانفتاح والخروج من العزلة. كذلك سوف تنهي الاسبوع بطريقة استثنائية تحت تاثير القمر من برج الثور يوم الجمعة فتكون مرحلة مناسبة لترويج مشاريعك والقيام برحلات وعقد مؤتمرات ولبدء صفحة جديدة والانطلاق في مشروع يهمّك جدًّا وقد تسمع خبرًا او حسمًا لمشاريع وصفقات أو توقيع عقد ما.

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب، وتغوص في بحر من العواطف الجياشة والصاخبة. بحيث ان وجود الزهرة وعطارد في الحمل الصديق مناسب جدا لحياتك العاطفية والعائلية ويخدم اهدافك ويسهل عليك اتخاذ القرارات إن لجهة المصالحة أو لتلطيف الأجواء أو ترميم بعض الروابط. للعازب ستعمل تاثيرات كوكب الزهرة على جمع الشمل، فيعود الحبيب أو تتم التسويات وتنجح الوساطات من اجل الوصول الى تسوية تخدم مصلحة الطرفين.

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