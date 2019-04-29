صعوبات على الصعيد المادي تؤثر عليك خلال الشهر

مهنياً:اسبوع مهم جدا يسلط الاضواء على عملك على صحتك يبدا الاسبوع يوم السبت مع القمر في الدلو اي في مربع مع الشمس من الثور في بيت العائلة بيت الجذور والاولاد والعقارات لذلك عليك ان تعرف كيف تتعامل مع كل هذه المستجدات واحذر الغضب والتوتر في علاقاتك الشخصية والمهنية قد تعاني من صعوبات على الصعيد المادي والمالي تتأخر مستحقات وقد تضيع عليك فرصاً مهمة لكن بالرغم من كل هذه الاشكالات يكون العنوان الابرز والاهم بين الاحد والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الحوت الصديق فتكون نوعية الوقت ممتازة تحمل انفراجات كبيرة فيسجل الفلك قفزة نوعية لصالحك وتغييرا سعيدا في كافة نواحي حياتك المالية المهنية العائلية والدراسية والصحية وتستعيد الثقة بالنفس ما يجعلك تنسجم مع الأجواء المحيطة بك، وتشعر أنك قادر على تحقيق كل الرغبات والأهداف. تتكيَّف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، حتى إن التغييرات المفاجئة التي قد تحصل تكون لمصلتك تتابع دورة الحظ الايجابية فتنشط الحركة الفلكية تحت تأثير القمر من برج الحمل يومي الاربعاء والخميس فتكون المعنويات مرتفعة جداً وسيكون بانتظارك حدثا مهنيا مميزا او بشرى سعيدة او قد تحصل على مفاجئة ايجابية لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تخفف الافكار السلبية يوم الجمعة مع انتقال القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس واورانوس في مواجهة برجك من الثور ما يجعلك مرهف الحس ويعرض صحتك للاذى ويحذرك من ارتكاب الاخطاء والسير عكس التيارات