التألق والانتصار المهني بانتظارك خلال هذا الشهر

مهنياً:بداية اسبوع مهمة جدا جدا من الضروري ان تستفيد من نوعية الحظوظ الدسمة التي تحمل ربح مصالحة حلحلة للمسائل العالقة مع وجود القمر في برج الدلو يوم السبت اي في موقع مناسب لك يولد اشعاعات فلكية مناسبة تعلن عن اطلاق مشروع او تحقق حلم بعيد كما يعلن عن فترة كاملة من الاحتمالات الايجابية على صعيد الاتصالات والانفتاح وتعلم الجديد والتجارة والبيع والشراء والدراسات العليا والاكاديمية والسفر كذلك سوف يتابع الحظ طريقه ويطلّ عليك واعدا بكل المستجدات والأحداث السعيدة على انواعها اجتماعيا مهنيا دراسيا او قد يقدم لك سفرا مفاجئاً كل و التألق والانتصار المهني بانتظارك بين الاحد والثلاثاء مع وجود القمر في برج الحوت الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً .لكن قد يتراجع الحظ والاحوال وتتعثر الخطى يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى برج الحمل فتتسارع الاحداث ضدك وتعرقل مخططاتك الفلك يطلب منك الانتباه والحذر والوقاية وانتبه من مناورة قد تلحق الضرر بك راجع حساباتك والوثائق والمستندات جيدا ولاتوقع على اتفاق لم تدرسه جيدا عبر عن نفسك بوضوح كلي واطلب توضيحات مكتوبة بالمقابل سوف يحالفك الحظ من جديد مع انتقال القمر الجديد الى برج الثور الصديق يوم والجمعة فتتحسن اوضاعك المالية وتصل الى مرحلة جيدة ومثمرة. تنطلق في مجالات جديدة ويلمع نجمك وتضيء سماؤك، وتبرز في محيطك.

عاطفياً: قد تمر ببعض التوتر فتمر بفترة مخيبة قليلا حيث يستغلك البعض او يرفضون توجيهاتك ويعترضون على قراراتك وذالك بسبب تأثيرات كوكب الزهرة من برج الحمل برج خصمك لتشتد أزمات الغيرة والتملك فتصبح حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق والكثير من المخاوف والهواجس، وخشية الوقوع في الوحدة للعازب قد تعاني من خيبة امل فتحاول ان تعوض بعلاقات ومغامرات سطحية.

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