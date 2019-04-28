انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة: اليمين المتطرف بألمانيا يستعد لـ"سيناريو حرب أهلية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 11:01 مساءً - كشفت صحيفة ألمانية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يُعِدّ تقريراً حول استعداد اليمين المتطرف لـ"سيناريو حرب أهلية".

ونشرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" معلومات من التقرير السري الذي يتناول توجهات وإمكانيات إرهاب اليمين المتطرف.

ويشير التقرير إلى زيادة الخطر المحدق من اليمين المتطرف المؤيد للعنف في ألمانيا، كما يؤكد ظهور أنصار هذا التيار المتطرف على شكل مجموعات صغيرة أو أفراد بعيداً عن المنظمات والتكتلات.

وذكرت الصحيفة أن هناك عدداً كبيراً من اليمينيين المتطرفين ينشطون منذ أشهر أو سنوات، وأن بعضهم لم يكن معروفاً من قبل.

Advertisements

وأوضح التقرير أن غالبية هؤلاء الأشخاص هم رجال في سن الـ30، وبينهم شرطة وجنود. وقال إن عناصر اليمين المتطرف في البلاد يتواصلون بشكل أساسي بواسطة الإنترنت.

ويضيف: "السلطات الرسمية عثرت على إشارات بشأن استعداد اليمينيين المتطرفين لسيناريوهات حرب أهلية وانهيار النظام العام المقلق". كما أكّد التقرير أن عناصر اليمين المتطرف يتدربون على تنفيذ هجمات بالقنابل أيضاً.

ويرصد التقرير عدم وجود تنظيم كاف في العمليات التي ينفذها إرهابيو اليمين المتطرف، لافتاً إلى صعوبة متابعة هؤلاء الأشخاص بسبب اعتمادهم على الإنترنت والشبكات الاجتماعية من أجل التواصل.

صحيفة "فيلت أم سونتاغ" أوردت أيضاً معلومات عن المكتب الجنائي بألمانيا، تشير إلى وجود 33 يمينياً متطرفاً في البلاد قد ينفذون هجوماً في أي وقت، وأن هذا العدد كان 22 العام الماضي.