بعد شائعة طلاقهما.. الفيشاوي يحتفل بأول عيد زواج بصورة رومانسية مع ندى الكامل

صورة رومانسية جديدة، تجمع بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، بمناسبة مرور عام على زواجه منها، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عقب أسابيع من نفى الفنان انفصاله عنها.

ولم يدع الفنان الشاب ذكرى زواجه الأولى تمر، دون تدوينه عبارات رومانسية، قائلًا باللغة الإنجليزية: "لقد مر عام واحد وآمل أن نعيش ونموت معاً".

يظهر "الفيشاوي" في إطلالة "عارية الصدر" تكشف وشمه، خلال احتضانه زوجته المطلة بنظارة شمسية كبيرة الحجم، وتقبيله لها.

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ويلقى المنشور تفاعلا واسعا بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، الذي حصد خلال 10 دقائق، ما يزيد عن 3000 تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "ربنا يوفقكم وتفضلوا دايما مع بعض في خير يا رب"، و"تصنع الحب واضح جدًا يا فيشاوي"، و"أنتو رجعتوا لبعض".

ويحرص الفنان الشاب على نشر العديد من صور بصحبة زوجته، التي يصطحبها معه خلال العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية، من بينها مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34، ومسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.

نفى الفنان أحمد الفيشاوي انفصاله عن زوجته ندى الكامل في مارس الماضي، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عقب تداول العديد من الشائعات حول طلاقها منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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