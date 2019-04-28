إلغاء فعاليات اليوم الأول من مهرجان الغردقة للجمال والأزياء

أكدت ولاء رمضان، رئيس مهرجان الغردقة للجمال والأزياء، إلغاء فعاليات اليوم الأول من المهرجان، والذي كان من المقرر أن يشهد عدة محاضرات عن العناية بالشعر والبشرة والجسم، على يد العديد من المتخصصين.
ويرجع إلغاء تلك الفعاليات، للأزمة التي حدثت صباح اليوم، حيث واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين، والفنانين أزمة في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفعاليات المهرجان.
الأمر الذي جعل الفنانة إيناس عز الدين تنصرف من الفندق، مطالبة بتوفير وسيلة مواصلات للعودة إلى القاهرة، كما هدد كل من مؤمن خليل، وليث أبو جود، نجمي برامج المسابقات "آراب أيدول" و"ستار أكاديمي" بالسفر ومغادرة الفندق إذا لم تتوافر لهم غرف خاصة.
وتم حل الأزمة مؤخرا، ولم يغادر أحد منهم الفندق، وأنهم مستعدون لاستكمال باقي فعاليات المهرجان.
يذكر أن فعاليات المهرجان بدأت من اليوم 28، ومن المقرر انتهاؤها، يوم 30 من شهر أبريل الجاري.
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