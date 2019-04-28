لحظة وفاة عارض أزياء برازيلي خلال عرض أسبوع الموضة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

سقط أحد عارضي الأزياء بشكل مفاجىء وهو يسير على خشبة مسرح أسبوع الموضة بالعاصمة البرازيلية ساو باولو، أثناء تقديمه لأحد عروض العلامة التجارية أوكسا يوم السبت.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" قد توفى الشاب تاليس سواريس، 26 عامًا، بعد إصابته بمرض غريب لم يستطع الأطباء التعرف عليه أو معرفة سبب الوفاة الحقيقي، رغم إنه لم يكن يعاني أو يشكو من أي مرض قبل ذلك.

وإثر سقوطه تحرك المسعفون فورًا، لنقله إلى المستشفى وسط ذهول وخوف الحاضرين، وقد ظن الجمهور أن كل ذلك جزء من العرض التقديمي إلا إنهم سريعًا ما عرفوا أن إنه قد أصيب على نحو غير متوقع.

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وسريعًا ما تم إعادة نشر الفيديو الذي يظهر لحظة سقوطه من قبل الكثيرين على مواقع "السوشيال ميديا"

ووفقًا لصحيفة "فولها برس" البرازيلية، يقال إن السيد سواريس تعثر في رباط الحذاء قبل سقوطه، وذكرت أيضًا أن رغوة خرجت من فم عارض الأزياء بعد سقوطه.