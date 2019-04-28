9 إجراءات بسيطة تخلصك من دهون الفخذين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تراكم الدهون في منطقة الفخذين من أبرز المشكلات المحرجة التي تواجه البعض، خاصة السيدات، فيشعرن بالضيق دائمًا خاصة مع صعوبة التخلص منها رغم اتباع أنظمة الدايت.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية روشتة للتخلص من دهون الفخذين، وفقًا للدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، كالتالي:

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