الحسناء آنا خرامتسوفا تفوز بلقب «فاتنة الحرس الوطن الروسي».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجت حسناء الشرطة الروسية آنا خرامتسوفا، من مدينة يكاترينبورج، بلقب “فاتنة الحرس الوطن الروسي” أو “The Rosgvardy Beauty” وذلك من خلال أول مسابقة لعموم روسيا تشارك فيها جميلات القوات المسلحة بصورهن.

الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطني الروسي، ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت العام فازت الشرطية آنا خرامتسوفا من مديرية الحرس الوطني الروسي فى منطقة سفيردلوفسك في الأورال بلقب “فاتنة الحرس الوطني”، حيث صوت لصالحها أكثر من 57 ألف شخص.

مديرية الحرس الوطني قالت: في المجموع، شاركت أكثر من ألف امرأة في المسابقة، من بين المتطوعات وموظفات الحرس الوطني الروسي من جميع مناطق روسيا وأقيمت المسابقة على مرحلتين.

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وطلب من المشاركات التحدث عن تجاربهن وإنجازاتهن في العمل في شكل مثير للاهتمام، وتقديم هواياتهم من خلال صور الإنتاج والحلول التركيبية الإبداعية، وبعد ذلك تم نشر صور المسابقة للمشاركين في المرحلة الأولى على الموقع الرسمي للإدارة، حيث جرى التصويت عبر الإنترنت في غضون شهر.

واختتمت: ستعرض لقطة شخصية للفائزة، بالإضافة إلى صور لـ12 متسابقة أخريات وصلن إلى تصفيات النهائي، سترفق صورهن بتقويم سنوي سيصدر عن الحرس الوطني لعام 2020 المقبل.