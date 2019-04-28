انت الان تتابع تفاصيل خبر ضباط شرطة في السودان يضربون عن العمل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 08:51 مساءً - نفذ ضباط شرطة بالسودان، اليوم الأحد، إضراباً عن العمل يوماً واحداً، شمل المجمعات الخدمية بالعاصمة الخرطوم، وولايات أخرى في البلاد.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول"، إن المواطنين ومراجعي المجمعات الخدمية توقفوا أمام أبوابها المغلقة، ورددوا هتافات ضد السلطات، وهددوا باقتحام تلك المجمعات.

ويوم السبت، أعلن ضباط الشرطة من رتبة نقيب فما دون، في بيان، الدخول بإضراب عن العمل الأحد، إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقيات والمرتبات.

وطبقاً للبيان فإن الإضراب يهدف إلى "إيصال رسائل إلى القيادات في المستوى الأعلى، لتصحيح المسار الشرطي، ومسح الصورة الباهتة التي تسبب فيها الانتشار الكبير للفساد والظلم بالمؤسسة الشرطية".

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بالإضافة إلى "غياب تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة، والتدهور والإهمال الذي طال المؤسسات الخدمية للمواطن، وتمرير الأجندة الحزبية، والمحاباة على أساس الولاء وليس المهنية الذي طال هذه المؤسسة العريقة طوال فترة حكم النظام".

وأضاف: "سلمنا مذكرة بمطالبنا إلى المجلس العسكري، ومدير عام قوات الشرطة، ولم نجد رداً بقرارات قوية وملموسة"، دون أن يشير البيان إلى تفاصيل حول تاريخ تسليم تلك المذكرة.

وفي 11 أبريل الجاري عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.