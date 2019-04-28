انت الان تتابع تفاصيل خبر شرطة سريلانكا تغلق مسجداً شرقي البلاد بعد مداهمته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 08:51 مساءً - أغلقت الشرطة في سريلانكا، اليوم الأحد، مسجداً شرقي البلاد بعد مداهمته في إطار التحقيق بسلسلة التفجيرات الدموية التي هزت العاصمة كولومبو الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصار أمنية أن عناصر الشرطة دخلوا المسجد الرئيسي لتنظيم "جماعة التوحيد الوطني" الإسلامية في مدينة كاتانكودي ذات الغالبية المسلمة، بعد يوم من إدراج "الجماعة" على قائمة التنظيمات المحظورة في البلاد، على خلفية التفجيرات.

وأكدت الوكالة أن عناصر الأمن لدى اقتحامهم المسجد قطعوا مقابلة كان يجريها صحفيون أجانب مع مسؤولين فيه.

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وفي وقت لاحق طالب ضابط رفيع المستوى في الشرطة الصحفيين المنتظرين أمام المسجد بالمغادرة، قائلاً إن الشرطة ستغلق المنطقة وتجري عملية تفتيش فيها.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن الشرطة غادرت المسجد بعد إغلاقه قبل بدء توافد المصلين عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن الشرطة شنت، اليوم الأحد، سلسلة عمليات أمنية بحثاً عن مقار "جماعة التوحيد" في المدينة.

وتشتبه السلطات بوقوف "جماعة التوحيد" وراء التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص، رغم إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداءات.