صور| زوجة لاعب الزمالك بـ"تتفسح" قبل مباراة النجم.. ومتابعون: "ربنا يكرم جوزك النهارده"

قبل ساعات من مباراة نادي الزمالك ضد النجم الساحلي، ظهرت "ميرفي النقاز" زوجة اللاعب التونسي بنادي الزمالك حمدي النقاز، خلال تنزهها مع أبنائها في مدينة "سوسة" التونسية، عبر العديد من الصور ومقاطع الفيديو، المنشورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأطلت "ميرفي" بأزياء كاجوال صيفية ونظارة شمسية سوداء مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، خلال تنزهها في المدينة التونسية، معلقة باللغة الإنجليزية: "سوسة الجميلة.. الحب".

عبر خاصية "استوري"، نشرت زوجة "النقاز" 7 مقاطع فيديو خلال لعبها وغنائها مع ابنتها على نغمات أغنيتي "Got 2 Find Love" للمغني لو ديب، و"My Heart Will Go On" الشهيرة بفيلم تايتنك للمغنية سيلين ديون.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على عشرات التعليقات، أبرزها: "ربنا يكرم جوزك بقى النهارده"، و"ماتش النهارده يا حمدى ركز"، و"سوسة بلد جميلة.. استمتعي بوقتك".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي الزمالك أمام النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب.

