حكايات الشباب مع الرؤية الشرعية للفتيات: "رفيعة.. مناخيرها طويلة.. سنانها معووجة"

شرع الإسلام للخاطب رؤية العروس الذي يتقدم لخطبتها قبل إتمام الزواج، من أجل أن يتعرف كل منهما على الآخر، وتكون بمثابة الخطوة الأولى في سير علاقتهما على الوضوح بعيدًا عن الخداع، ولتأسيس حياة زوجية سليمة، وتعتبر هذه الخطوة نوعا من إدخال الراحة والطمأنينة على نفوس الطرفين، ولكن قد تتعرض الفتيات لبعض من الإحراج نتيجة رفض الخاطب لها متحججًا بإظهار عيوب عدة في الفتاة تتعلق بالشكل والمظهر والبدانة والنحافة.

تواصل "هُن" مع عدد من الفتيات، اللاتي تعرضن لمواقف محرجة مع المتقدمين لطلب الزواج منهن.

هيام طلب خطيبها رؤيتها 3 مرات ليتأكد من توافق طولهما

تردد شاب لخطبة "هيام.ن" صاحبة الـ26 عامًا، والتي تعمل مدرسة في إحدى مدارس محافظة الجيزة، وطلب رؤيتها أكثر من مرة حتى يتأكد من توافق طول قامته مع طول قامتها، حيث يتميز بقوام جيد وطول فارع، وخلال قيامه بالنظرة الشرعية خلال المرات الأولى من التعارف عادةً كانت هيام تعتاد الجلوس.

مفاجأة لم تكن تتوقعها هيام من الشاب الذي تقدم لخطبتها حيث طلب منها فى المرة الثالثة الوقوف بجانبه للتأكد من توافقهم في الطول، وذكرت: "قالي قومي كدة عايز أشوف طولك مناسب ليا ولا لأ علشان أنا طويل ومرضاش أخد واحدة أقصر مني".

حاولت هيام تمالك أعصابها بشتى الطرق وقامت برفض طلبه بطريقة لا تُسبب الحرج له أمام أسرتها.

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بعد 6 أشهر من الخطبة خطيب هالة يتركها لنحف جسدها

صدمة دخلت فيها "هالة.ش"، صاحبة الـ28 عامًا، عقب خطبتها بـ6 أشهر، لتفاجئها برغبته في إنهاء الخطبة قبل الزواج بـ4 أشهر، معللًا أنها ذات جسد نحيف بالإضافة لكونها طويلة القامة وهو ما يجعلها غير متناسقة القوام، وذكرت: "قبل شهرين من فسخ الخطوبة بدأ يقولي ما تتخني شوية وأغلب الوقت كان يقولي شوفتي دي شكلها حلو إزاى مش زيك كدة رفيعة، لحد ما كرهني في عيشتي وفسخ الخطوبة بعدها".

بسام رفض الخطبة من فتاة لكونها سمراء اللون وقصر القامة

أُعجب "بسام. ش" صاحب الـ27 عامًا بفتاة أثناء حضوره لحفل زفاف أحد أقاربه حيث وقعت عينه عليها وأعجب بجمالها وأنوثتها، وقرر التقدم لخطبتها ولكنه حينما ذهب تفاجأ بكونها فتاة أخرى غير التي لفتت انتباهه، حيث اكتشفها أنها فتاة سمراء اللون بالإضافة لكونها قصيرة القامة.

حاول بسام السيطرة على الأمر أثناء تواجده داخل منزلهم بصحبة والدته واعتبار الأمر كأنها لحظات تعارف تنتهي بمجرد خروجه، وذكر: "فضلت قاعد ساكت طول الوقت ولما مشينا قولت لوالدتي لأ مش لاعب، دي أخرة الميك أب والكعب".

ذهب ولم يعد.. محمود يترك فتاة لاعوجاج أسنانها وطول أنفها

اعتاد محمود صاحب الـ30 عامًا التقدم لخطبة فتيات رُشحن له إما عن طريق والدته أو أصدقائه باعتبارهم طرف ثقة، إلا أنه كان يرفض الفتيات لعدة أسباب تبدو في واقع الأمر غير منطقية، حيث ذكر: "أنا في مرة روحت أخطب بنت ولما بصتلها لقيت أنفها طويل وعندها سنتين معوجين، وخلصنا قاعدتنا ولما روحنا خليت والدتي تكلمهم وقالتلهم كل شيء نصيب".

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