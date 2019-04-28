بالأسعار والمحطات..التاكسي النهري حل سحري للتخلص من الزحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

وسط نسيم الهواء المنعش والأجواء الهادئة، وبعيدًا عن زحمة المواصلات جاءت لنا وسيلة تاكسي النيل التي اصبحت خلال الآونة الأخيرة؛ الحل السحري لأزمة المرور المستعصية في القاهرة خاصة في ساعات الذروة، فهو يغطي مسافة 65 كيلو متر، بطول كرنيش النيل، كحل للهروب من زحام الشوارع وارتفاع درجات الحرارة.

قال مارك جوني مدير تشغيل ومسؤول الحجز بالـNile Taxi في تصريحاته لمصراوي: “إن فكرة "تاكسى النيل"، كانت تُستخدم منذ عصر الفراعنة، لنقل المواطنين عن طريق نهر النيل، وهي وسيلة مثالية لتنقل داخل القاهرة بدأت منذ 6 سنوات، ولقت اقبال البعض نظرًا للازدحام الشديد، وارتفاع نسبة حوادث الطرق في الشوارع المصرية، يبدأ خط سير التاكسي النهري من مرسى نادي اليخت بكورنيش المعادي مرورا بثلاث محطات منيل الروضة، جادرن سيتي وصولا إلى التحرير، حتى شبرا الساحل، وتستغرق الرحلة الواحدة "15 دقيقة" فقط.

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وأوضح "جوني" أن سعر التذكرة تتراوح من 44 جنيه للفرد الواحد، حتى 68 جنيه، وتختلف القيمة حسب المسافة، ومتاحة تلك الوسيلة جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة "برايفت" بمعنى أن الفرد في ذلك اليوم يكون مضطر لسداد قيمة مضافه للتذكرة، وفي مواعيد تبدأ من 7 صباحًا حتى 7 مساء.

وأضاف: أن نسبة الإقبال على تاكسي النيل وصلت إلى 70%، وتنوعت الفئات بين محدودي الدخل إلى الطبقة الأرستقراطية، إذ يمكن للجميع تجنب هدر الوقت وهم مازالوا عالقين في الزحام المروري، والاعتماد على التاكسي النهري دون قلق، حيث يمكن استخدامه عن طريق تحميل تطبيق (Nile Taxi) واختيار المكان المتجه إليه، ثم اختيار أوبر للنقل النهري والتي تتواجد بجانب أوبر X وأوبر Select واختيار المرسى الذي ستبدأ منه رحلتك، ويفضل أن يكون الراكب في المحطة المخصصة للتاكسي قبل طلبه بـ5 دقائق.

يذكر أن شركة "أوبر" أعلنت حديثًا في بيان رسمي، أن تم تجهيز 10 محطات للركوب والنزول في كل من مناطق الزمالك، وجاردن سيتي، والجيزة، والمعادي، بالإضافة إلى مراكب تسع لأربعة أشخاص لضمان سرعة الرحلة.