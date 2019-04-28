خبراء: الفسيخ ليس عفنًا وتحضيره بهذه الطريقة يحميك من التسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، الذي نعتاد فيه على تناول الأسماك المملحة، كـ"الفسيخ"، رغم أضراره على الصحة العامة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح والفطريات، التي يُعتقد أنها تهدد متناوليها بالتسمم، الذي قد يصل إلى حد الوفاة.

وهذا ما نفاه الدكتور سيد الجميلي، أخصائى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في منشورٍ له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضيفًا أن الفسيخ ليس سمكًا عفنًا، بل كغيره من الأطعمة المصنعة، يحتوي على البكتيريا المفيدة والضارة في آنٍ واحد.

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