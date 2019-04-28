محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، الذي نعتاد فيه على تناول الأسماك المملحة، كـ"الفسيخ"، رغم أضراره على الصحة العامة، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح والفطريات، التي يُعتقد أنها تهدد متناوليها بالتسمم، الذي قد يصل إلى حد الوفاة.
وهذا ما نفاه الدكتور سيد الجميلي، أخصائى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في منشورٍ له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضيفًا أن الفسيخ ليس سمكًا عفنًا، بل كغيره من الأطعمة المصنعة، يحتوي على البكتيريا المفيدة والضارة في آنٍ واحد.
للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: الفسيخ ليس عفنًا وتحضيره بهذه الطريقة يحميك من التسمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.