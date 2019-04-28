الدايت المرن ومايو كلينك... أنواع رجيم خاصة بالرجال فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام سليم

يختلف الأمر بين المرأة والرجل عند الحديث عن فقدان الوزن وأنظمة "الدايت"، والاختلاف هنا يصب في مصلحة الرجال، فالأمر بالنسبة لهم أسهل من النساء. وفقا لبيانات مؤسسة "Kaiser Family Foundation" الأمريكية.

وبحسب مجلة "ريدرز دايجست" الأمريكية، يقول دكتور جيمس أو هيل، مدير مركز أبحاث السمنة بجامعة ألاباما في برمنغهام والمؤسس المشارك للمركز الوطني لمراقبة الوزن إن: "الرجال لديهم كتلة عضلية أكبر من النساء وبسبب هذا، فإنهم يحرقون المزيد من السعرات الحرارية يوميا. وعندما يبدأ الرجال والنساء في برنامج لإنقاص الوزن، يفقد الرجال وزنهم بسرعة أكبر من النساء. ومع ذلك، عندما تعبر عن معدل فقدان الوزن بنسبة مئوية، فإن الرجال والنساء عادة لا يختلفون كثيرًا".

وإذا كنت تبحث عن "دايت" مخصص للرجال، فإليك بعضها:

-دايت البحر المتوسط:

من بين أكثر الأنظمة شهرة، حيث تتناول مجموعة واسعة من الأطعمة التي تعتمد في إعدادها على الخضروات.

ويعتمد علي تناول الفواكه والخضروات بكثرة، إلى جانب الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة والصحية للقلب، مثل المكسرات والبذور، والزيوت. يمكنك أيضًا تناول المأكولات البحرية، في حين يجب عليك الحد من اللحوم الحمراء والدواجن.

وتقول إميلي كايل خبيرة التغذية، إن "الكثير من الناس يجدون أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​جذابة لنهجها المريح. إنها مثالية للرجال الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة"، وفي إحدى الدراسات، لاحظ الرجال والنساء الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أنهم أصبحوا أقل في الوزن خاصة عند منطقة البطن.

-داش دايت:

يوصى به لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ يساعدهم في ضبط مستوى الضغط، ويركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والبروتين الخالي من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع الحد من اللحوم ذات السعرات الحرارية العالية والمصنعة، والسكريات المضافة، والصوديوم، والإكثار تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع وينصح خلاله بتناول العنب بكثرة.

وتشير الأبحاث إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالعنب يمكن أن تساعد في تعزيز استرخاء الأوعية الدموية للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم السليم وتدفق الدم. يعتبر العنب من الأطعمة التي يتناولها خبراء مكافحة الشيخوخة يوميًا.

-دايت الكربوهيدرات:

ويعتمد على الحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، الفواكه، والحبوب، والبطاطا والذرة، والبازلاء، والبقوليات ومنتجات الألبان، فالوجبات الغذائية منخفضة، والكربوهيدرات التي تكون فعالة للغاية لفقدان الوزن، فهذا النظام يجعلك تتناول 30% فقط من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميا من دون حمية.

ومن الشائع أن تبدأ بفقدان وزنك في الأيام القليلة الأولى من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لأن الجسم يتخلص من وزن الماء لأنه يحرق الكربوهيدرات المخزنة.

كما 'قد توفر الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بعض المزايا النفسية للرجال أيضًا، حيث تشير الدراسات إلى أن متبعي الحميات الذين يفقدون وزناً أكبر في الأسابيع الأولى من الخطة الجديدة يرون لديهم نسبة نجاح أكبر في الالتزام، وحتى لسنوات طويلة. لأنه من السهل التمسك بنظام غذائي عندما ترى أدلة على أن جهودك تؤتي ثمارها.

-دايت الكيتو:

في حين أن النظام الغذائي للكيتو لا يناسب الجميع، إلا أن بعض الرجال يعجبهم حقًا. النظام الغذائي غني بالدهون، مع البروتين المعتدل وكمية منخفضة جدا من الكربوهيدرات، ويقتصر تناول الكربوهيدرات على الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ وبعض المكسرات والبذور وبعض حبات التوت في بعض الأحيان.

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ويقول جينجر هولتن، المتحدث باسم أكاديمية التغذية والغذاء الأمريكية، إنه عندما ينتج الجسم الكيتونات بسبب نقص الدهون، فإنه يعتمد على الدهون للحصول على الوقود وبالتالي فهو يعزز فقدان الدهون. وبينما تظهر الدراسات أن نظام كيتو الغذائي قد يكون فعالًا في إنقاص الوزن، لا يزال هناك شك في النجاح في زيادة معدل خسارة الوزن على المدى الطويل. ويؤكد أنه إذا قررت متابعته، فسترى أفضل النتائج عند المتابعة مع طبيب أو أخصائي تغذية.

-دايت مايو كلينك:

ينقسم هذا النظام إلى مرحلتين، الأولى "اخسر الوزن"، والثانية "عش الحياة"، ويعتبر هذا أفضل دايت بالنسبة للرجال.

في المرحلة الأولى تفقد أكثر 5 كيلوجرامات خلال أول أسبوعين، ويركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة بدون سكر مكرر أو الأطعمة الغنية بالدهون أو الكحول.

ويركز هذا النظام على 15 عادة أساسية، لفقدان الوزن، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون، واختيار الطعام قليل الدسم وغني بالألياف، مع ذلك فهو ليس نظاما غذائيا سريعا، لكنه يساعد على تغيير أسلوب الحياة تدريجيا، ويجب أن يكون الشخص ملتزما به حتى يستمر تأثيره على المدى الطويل.

-الدايت النباتي:

من أكثر أنواع الأنظمة رواجا في الوقت الحالي بين الرجال، وتقول جينيفر ماكدانييل، أخصائية التغذية في سانت لويس، إن اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد إلى حد كبير على النباتات الغنية بالألياف، والذي ارتبط أيضا بالمساعدة في انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وخفض وزن الجسم وزيادة العمر.

ويعتمد مقدار الفائدة من النظام على مدى جودة النظام الغذائي، فتناول الجبن المشوي والبطاطس المقلية والصودا يعد نظاما نباتيا أيضا.

من المهم تناول البروتين والألياف عالية الجودة، من فول الصويا على وجه الخصوص، الذي يحسن معدل فقدان الوزن، ويساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية، كما تعد الألياف مصدر الوقود للبكتيريا النافعة في أمعائك، والأحماض الدهنية التي قد تلعب دورا في إنتاج الهرمونات التي تساعد على إنقاص الوزن

الدايت المرن:

يعتبر نظاما مثاليا لهؤلاء الرجال الذين يرغبون في فقدان الوزن وتناول الخضروات، لكنهم لا يردون أن يصبحوا نباتيين بالكامل، فهذا النظام يمكن إضافة البروتين الحيواني، فهو نظام يؤيد تناول الخضروات ولكنه ليس مضادا للحوم.

بالطبع الدايت النباتي له فاعلية أكبر، لكن الدايت المرن، مع وجود اللحوم يؤدي إلى نتائج جيدة أيضا وأكثر إرضاء للشهية كذلك، ذلك لأن النباتات تحتوي على ألياف أكثر من الكربوهيدرات، على عكس اللحوم ولكن مع تقليل كمية اللحوم، مقابل زيادة في تناول الخضروات، يكون له نتيجة جيدة، خاصة وأنك تشعر بالشبع أكثر من النظام النباتي الخالص.

ويقلل النظام الغذائي المرن من خطر الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب، ويمكن أن يتحول لأسلوب حياة وليس فقط مجرد نظام غذائي مؤقت لفقدان الوزن.

دايت الشاطئ الجنوبي:

هو نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات، مع إضافة دهون صحية، ويعزز اتباع نظام عالي البروتين فقدان الوزن دون الشعور بالجوع، فتمتلئ الأطعمة بالبروتينات، لذا تأكل أقل.

حيث يقول إميلي روبن ، اختصاصي تغذية في مستشفى توماس جيفرسون الجامعي في ولاية فيلادلفيا: "عندما أسأل الحالات، وخاصة الرجال، أيخما يشعرك بالشبع أكثر، بيضة أم كعكة، ويختار 99% البيض".