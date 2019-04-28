مايا مرسي تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

هنأت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعربت "مرسي" في برقية التهنئة التي أرسلتها للبابا عن خالص تهانيها وأطيب أمنياتها للأخوة الأقباط. وأشادت بمتانة العلاقات التي تجمع شركاء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحين، متمنية دوام المحبة والسلام، ولمصرنا الحبيبة مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن. ​

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