أزمة تهدد مهرجان الغردقة للجمال والأزياء

أزمة مبكرة اندلعت في اليوم الأول من مهرجان الغردقة للجمال والأزياء في دورته الأولى، وذلك بعدما واجه مجموعة كبيرة من الصحفيين والفنانين صعوبات في توفير مسكن خاص لهم بالفندق المستضيف لفاعليات المهرجان.

عدم توافر المسكن دفع الفنانة إيناس عز الدين للانصراف من الفندق، مطالبة بتوفير وسيلة مواصلات للعودة إلى القاهرة، كما هدد كلا من مؤمن خليل، وليث أبو جودة، نجمي برامج المسابقات "اراب ايدول" و "ستار أكاديمي" بالسفر ومغادرة الفندق إذا لم يتم توفير غرف خاصة لهم.

الأمر لم يقتصر على الفنانين فحسب، حيث فشلت إدارة المهرجان برئاسة ولاء رمضان في توفير غرف لبعض الفنانين والصحفيين.

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ومن المقرر أن تشهد فاعليات المهرجان في الأيام الأولى عدة محاضرات متخصصة مع خبراء العناية بالشعر والبشرة، في حين يقام العديد من عروض الأزياء، في اليوم الأخير.

يذكر أن فاعليات المهرجان بدأت، اليوم، ومن المقرر انتهائها في 30 من الشهر الجاري.

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