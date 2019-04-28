حكاية حلم شيماء سيف للوصول إلى وزن هيفاء وهبي.. وتشجيع الأخيرة لها

بطريقتها الكوميدية وخفة دمها التي جذبت بها إعجاب الكثيرين، أعادت الفنانة شيماء سيف، الحديث عن حلمها في الوصول إلى وزن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

"أديب" كان عرض على شيماء، الصورة التي شاركت بها في تحدي العشر سنوات، الذي كان منتشرا منذ فترة قريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترد عليه قائلة: "في سنة 2028 هوصل لوزن هيفاء وهبي.. تحدي الـ10 سنين ودا هدف هوصله.. أنا بعشق هيفاء وهبي ووخدها هدف".

كلمات الفنانة الكوميدية أثارت ضحك الإعلامي عمرو أديب، ولكنها واصلت حديثها: "أول ما أحس أني في سن الـ40 والأمراض بدأت تظهر هروح أفور الدنيا كلها وننحت تاني على نظافة ونشيل كل الزوايد وننزل بالفورمة".

وتحدي الـ10 سنوات، الذي كان منتشر منذ فترة قريبة، اعتمد على إظهار تطور الملامح والمظهر قبل عقد من الآن، لكن الفنانة الكوميدية شيماء سيف، استخدمته بطريقة مختلفة.

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فنشرت وقتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي مرتدية فستان باللون الأصفر، بجانب جانب صورة أخرى للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لتشير بأن هذا ما ستصل له بحلول عام 2028، وعلقت قائلة: "تحدى العشر سنوات بس للمستقبل.. مفيش مستحيل".

الصورة حظيت باهتمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وقتها، حيث علقت على صورة "شيماء"، فكتبت لها: "أنا بحبك كتير، أنتي عندي أحلى الناس، ومصدر فرحة وجمال، من جوه وبره".

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