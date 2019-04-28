الامارات | سر قبول هيفاء وهبي دعوة "الواد سيد الشحات" في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن سر قبول هيفاء وهبي دعوة "الواد سيد الشحات" في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الفنان الكوميدي أحمد فهمي في الحصول على موافقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لتطل في مسلسله الجديد «الواد سيد الشحات» خلال حلقتين فقط، وتقدم شخصية تقلب أحداث العمل، على حد قول صناع العمل.

وقال أحمد فهمي إن هيفاء قبلت الدعوة والدور بعد أن وجدت الشخصية مفاجأة بكل المقاييس، وكانت قد وضعت شرطاً هو أنه في حالة عدم وجود جديد بالدور فلن تقبل بالظهور كضيفة شرف.

Advertisements

وبالفعل حضرت النجمة اللبنانية للعاصمة المصرية القاهرة، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل.

وطرح الفنان أحمد فهمي صوره له مع هيفاء وهبي خلال التصوير وعلق علي الصورة "هيفا وهبي مع شخصية (مو صلع) من مسلسل الواد سيد الشحات.. اضرب جامد».

ويظهر في المسلسل عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم: أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وحميد الشاعري، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي.