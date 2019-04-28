ميلانيا ترامب تُبهر الجميع في فستان من الدانتيل الأبيض الضيّق

ارتدت سيدة أميركا الأولي ميلانيا ترامب، ألوان العَلم الياباني، أثناء استضافتها هي وزوجها دونالد ترامب، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وزوجته آكي آبي في مأدبة عشاء في البيت الأبيض، في واشنطن، والتقطت عدسات المصورين صورا للمجموعة خارج المبنى الرئاسي، حيث كانت ميلانيا ترتدي فستانا أبيض وأحذية حمراء.

وبدت السيدة الأولى التي بلغت للتو 49 عاما سعيدة لتناول العشاء مع آبي، إذ صرح دونالد للصحافيين في المكتب البيضاوي بعد ظهر الجمعة: "نحن نحتفل بعيد ميلاد السيدة الأولى.. إنه عيد ميلادها لذلك قلت لميلانيا "هل ترغب في انضمام السيد والسيدة رئيس الوزراء والسيدة آبي إلينا في عيد ميلادك".

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وردت ميلانيا "لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل". ولتناول العشاء ارتدت ميلانيا فستانا قصيرا رسميا أبيض من الدانتيل وبلا أكمام وزوجا من الأحذية العالية باللون الأحمر الداكن ووضعت طلاء الأظافر الفاتح، وكعادتها صففت السيدة الأولى شعرها في شكل تموجات انسيابية أثناء وجودها على السجادة الحمراء مع زوجها الذي ارتدى بدلة زرقاء تقليدية وربطة عنق حمراء، وفي الوقت نفسة شارك البيت الأبيص صورة غريبة لملانيا ترامب عبر "فيسبوك"، وهي ترتدي ثوبا باللون الأخضر مع عدد كبير من المصورين حولها وكتب "عيد ميلاد سعيد ميلانيا".

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ولم يشِر ترامب إلى عيد ميلانيا عبر حسابه على "تويتر"، وبدلا من ذلك كتب قولا مقتبسا "أعظم مفاوض ورهينة.. في تاريخ الولايات المتحدة" إلى جانب تحديثات أخرى حول براعته السياسية.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع سافرت ميلانيا ودونالد إلى أتلانتا، جورجيا، حيث اختارت السيدة الأولى فستانا منقطا باللونين الأبيض والأسود. ظهر الفستان مع رقبة عالية وطابقت ميلانيا الفستان مع زوج من النظارات الشمسية السوداء المعاد تدويرها، وكان الثوب من تصميم أليساندرا ريتش وقدّر سعره 2300 دولار أو نحو 1700 جنيه إسترليني.

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