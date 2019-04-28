21 علامة تجارية تقدم دعمًا حقيقيًا لمفهوم الاستدامة وتتمتع بالمصداقية

يعد مفهوم "الاستدامة" من المفاهيم الذي يمكن أن تسمع عنه كثيرا في صناعة الأزياء - ولكن مع وجود العديد من العلامات التجارية التي تطالب ببيانات الاعتماد البيئية، قد يكون من الصعب معرفة تلك العلامات التي تروج لهذا المفهوم لمجرد أنه اصبح شائعا وبالكاد تقوم بتطبيقه عن تلك التي تقود التغيير حقًا.

فيما يلي 21 علامة تجارية تقدم دعما حقيقيا لمفهوم الاستدامة وتتمع بمصداقية حقيقية:

1. ستيلا مكارتني: من العلامات المهمة التي تعتمد على الاستدامة بشكل كبير في صناعتها وتقدم قطع مميزة من حيث التصميم و عصرية.

2. Antibad: من الماركات المحببة التي تقدم مجموعة جيدة من القطع المستدامة.

3. Reve-en-vert: الوجهة الفاخرة للمتسوقين الواعيين للبيئة.

4. مارا هوفمان: واحدة من الماركات التي تقدم مفهوما حقيقيا للاستدامة من خلال التغليف القابل للتسميد ، والأقمشة المعاد تدويرها والملابس الجميلة تمامًا.

5. إيزابيل فوكس: صُنعت بطريقة مستدامة وأخلاقية في المملكة المتحدة ، وهي ملابس كلاسيكية تم تصميمها بعناية، ولأنها تقدم مباشرة للمستهلك ، فإن الأسعار ذات قيمة جيدة للغاية.

اقرا ايضاً:

أليساندرا أمبروسيو تلفت الانتباه بفستان باللون الخوخي

6. Arket: علامة تجارية عالية المستوى تعمل على رفع مستوى الأخلاقيات والاستدامة بشكل كبير.

7. Ninety Percent: تقدم مجموعات مميزة من قطع التريكو الفاخرة المستدامة .

8-9. اتش أند إم و مانجو: تقدم مجموعات في متناول أيدي الفئة المتوسطة ، أنهم يقومون بعمل جيد.

10. DL1961: المصانع التي تعمل بالطاقة الشمسية ، واستخدام المياه أقل 10 مرات من صنع الدنيم التقليدية ، والأصباغ النيلية المستمدة من النباتات والتخفيضات الرائعة كل ذلك جعل هذه العلامة التجارية حلم لكل النساء حول العالم.

11. Mandkhai: صممت في لندن من قبل ماندكاي جارغالسيكان والتي تستخدم الأصباغ البيئية.

Advertisements

12. Navy Grey: في كل خطوة ، بدءًا من صوف ميرينو غير المخصب إلى الأصباغ البيئية على الملصقات والتعبئة القابلة لإعادة الاستخدام - ما عليك سوى الاختيار من بين أروح التصميمات.

13. بيبول تري: أحد مواقع الويب الأولى للملابس البيئية والمستدامة ويستحق دائمًا إلقاء نظرة عليه.

14-15. يعد الخيزران مادة سريعة النمو ، ويمتص ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأخشاب الصلبة الأخرى ويصنع نسيجًا فائق النعومة مثاليًا للملابس الداخلية (جرب Bam’s ) او تفضل بزيارة Asquith للخيزران والقطن العضوي.

الاكسسوارات

16. كارلا كولور: نظارة شمسية أنيقة مصنوعة من مركبات أسيتات الزيل ، المشتقة من لب الخشب .

17-18. تعني الحقائب المستدامة جميع أنواع الأشياء غير المصنوعة من الجلد إذا كنت نباتيًا (أو ، إذا لم تستطع تحمل البلاستيك ، فيمكنك دعم الاستدامة بأسلوب كلاسيكي عتيق لن ينفد من خلال النسيج تقدم بوم بوم المغرب حقائب القش الملونة باستخدام تقنيات مستدامة. كما أن عملية الصباغة لا تقل أهمية. تستخدم Mini Mox أصباغ الخضار بألوانها اللطيفة.

الأحذية

19. Allbirds: الأحذية الرياضية الأكثر راحة على الإطلاق ، المصنوعة من صوف ميرينو غير المصنَّع ونعال مشتقة من السكر. ليست جميلة مقارنة بأشهر الماركات ولكنها جذابة .

20. فيجا: تقدم مجموعة من الأحذية المستدامة غير الجلدية والتي تأتي باسعار مناسبة.

21. Aspiga: الصنادل المستدامة، ومقابل شراء زوج من مجموعتهم الكينية التي تم شراؤها ، سيقومون بإزالة مجموعة من البلاستيك من شاطئ ماليندي.

قد يهمك ايضاً:

لوتي موس أنيقة في فستان باللون الأزرق دون أكتاف

تألّق تايلور سويفت بأفضل الأزياء الفاخرة خلال أغنيتها الجديدة