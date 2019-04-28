أسلوب رعاة البقر يظهر من جديد في عالم الأزياء والموضة

تزايُد الاتجاه إلى أسلوب رعاة البقر في عالم الأزياء والموضة مع ظهور عارضات الأزياء على المنصات مع قبعات رعاة البقر وأحذية رعاة البقر ذات النعال الحديدية والسترات المرصعة بالنجوم والشراشيب، بالإضافة إلى ظهور اثنتين من أكثر النساء نجاحا في عالم موسيقى البوب هذا الأسبوع مع هذا الأسلوب، إذ ظهرت تايلور سويفت في سترة الدنيم بالصور التي تروج فيها لأغنيتها الجديدة "أنا"، بينما ارتدت مادونا قبعة رعاة البقر البيضاء في أغنيتها الجديدة ميدلين، أول أغنية فردية لها منذ أربع سنوات.

وجلب فيلم "وايلد روز" هذا الشهر أسلوب رعاة البقر الأنيق إلى الشاشة الكبيرة، مع حكاية من المحتالة السابقة في شركة جلاسويجن التي تسعى إلى تحقيق أحلامها في أن تكون مغنية ريفية، حيث ترتدي النجمة الصاعدة في الفيلم، جيسي باكلي، قميصا مطرزا، وارتدت زوجا من أحذية رعاة البقر البيضاء.

وتشهد أحذية رعاة البقر ظهورا جديدا منذ العام الماضي، ويبدو أن الاتجاه سيستمر، على سبيل المثال في متاجر توب شوب، كان حذاء رعاة البقر ههو الأكثر مبيعا، وكان الحذاء متاحا في البداية بثلاثة ألوان، وتم بيعه خلال أسبوعين ثم أطلقت توب شوب منذ ذلك الحين ثلاثة ألوان جديدة لمواكبة الطلب.

اقرا ايضاً:

إطلالة مميزة للراقصة صافيناز في ملابس رعاة البقر

وقالت كاسي سمارت، رئيس قسم شراء الملابس النسائية في متجر Matchfashion.com عبر الإنترنت: "نرى بالتأكيد اهتماما متزايدا بهذه الأحذية ذات النمط الغربي.. إنها متعددة الاستخدامات ومثالية وأنيقة ورومانسية في فصل الصيف ومناسبة مع الجينز في فصل الشتاء."

وشملت مجموعة كوش في ربيع وصيف 2019 فستانا جينزا مع تفاصيل جلدية على الكتف، وكذلك الصدريات الجلدية المبطنة، والقمصان القطنية الضخمة، حيث استلهم المدير الإبداعي لدار الأزياء، ستيوارت فيفرز، هذا الأسلوب من زيارته إلى مزرعة جوست في سانتا في، نيو مكسيكو، وحتى العلامة التجارية بربري، معقل التصميم البريطاني، احتوت مجموعتها على تنورة قصيرة مطبوع عليها بقع البقر.

يربط رعاة البقر أنفسهم بألوان وتفاصيل معينة، حيث تقول سوزانا كوردنر، زميلة أبحاث أقدم في كلية لندن للأزياء: "كانت هذه اتجاهات صغيرة خاصة بهم، بحيث يمكنك فك رموز من هم وما هي سمعتهم.. ربما يكون الاتجاه إلى أسلوب رعاة البقر نوع من الرغبة في التفرد".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تعرّف على قصة ابتكار رعاة البقر للجيب الصغير جدًا في البنطال الجينز

ماريا شيوري تستوحي مجموعة "كروز" من تصميمات رعاة البقر