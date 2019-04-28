المغنية العالمية بيونسيه تعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية

قدمت المغنية العالمية بيونسيه، لمحة أولية عن الشراكة بين علامتها التجارية النشطة "إيفي بارك" والعلامة الرياضية الشهيرة "أديداس"، معلنة أنها ستعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية في أوائل أبريل/نيسان، بعد أشهر من إنهاء مشروعها التجاري مع علامة Topshop.

وكشفت بيونسيه الآن عن المزيد من التفاصيل حول التعاون المرتقب، مما يشير إلى ظهورها في عروض بارزة في مهرجان كوتشيلا الموسيقي لعام 2018، وفي يوم الجمعة ، شاركت المغنية الشهيرة مجموعة من الصور لها على موقع الإنستغرام، للكشف عن شراكتها مع أديداس حيث نشرت صورا للعدد الضخم الذي تملكه من أحذية هذه الماركة الشهيرة.

وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاما، وهي ترتدي حذاء أديداس الرياضي باللون الأحمر، تذكرنا بالحذاء الأحمر الذي ارتدته في فيديو كليب أغنيتها "Feeling Myself" في عام 2014، مع مغنية الراب نيكي ميناج، حيث شاركت بيونسيه أيضًا مقطع فيديو على إنستغرام حول شراكتها الجديدة مع أديداس ، وقد ظهرت بإطلالات من الماركة مخصصة لموسم صيف 2019.

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تم تصوير المغنية العالمية وهي ترتدي زوجا من أحذية اديداس باللون الأصفر مزين بثلاثة خطوط سوداء رأسية، وهي العلامة المميزة من أديداس، كما عُرضت مجموعة من القطع التي سيتم طرحها لاحقا في مجموعة Ivy Park x Adidas في الفيديو.

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بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء مجموعة من المنتجات الجديدة مع أديداس ، تم تعيين بيونسيه أيضًا "كشريك مبدع" لعملاق الملابس الرياضية، حيث شاركت بيونسيه في تأسيس العلامة التجارية "Ivy Park"، للمرة الأولى في عام 2016، مع شريكها التجاري، ومالك "Topshop"، فيليب جرين، إلا أنها وفي 2018، وإثر المزاعم التي وجهت ضد فيليب، بالتحرش الجنسي في أكتوبر 2018 والتي ينكرها جميعا، وفي نوفمبر أصبحت بيونسيه هي المالك الوحيد لـIvy Park، والتي بدأت شراكتها الجديدة مع "أديداس" وستحتفظ بيونسي بملكيتها.

يأتي كشف النقاب عن شراكة Ivy Park مع Adidas بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من إطلاق فيلم وثائقي Beyoncé's Homecoming على Netflix ، وإصدار اغنية مباشرة لمرافقة الفيلم.

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