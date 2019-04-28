انت الان تتابع تفاصيل خبر احتفاء باستقبال أمير الكويت لابنة "شهيد الواجب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 04:52 مساءً - استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، ابنة "شهيد الواجب" الذي توفي منذ أيام في الكويت أثناء تأديته واجبه.

وكان لقي شرطي كويتي مصرعه بعدما أصيب بطلقة نارية في الرأس عن طريق الخطأ خلال تنظيفه لسلاحه الرسمي.

ويأتي استقبال الأمير لابنته عقب احتفالها بتخرجها بعد وفاة والدها بأربعة أيام، وظهورها واقفة بجانب صورة لأمير الكويت.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الأحد: إن "أحد رجال قوة وزارة الداخلية برتبة وكيل عريف، ويدعى خالد ناصر الواوان، توفي إثر طلقة أصابته بالخطأ خلال قيامه بتنظيف سلاحه الرسمي".

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ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: إن "الفقيد أُسعف إلى مستشفى الفروانية عصر أمس، إلا أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياته، ليتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي تمهيداً لإجراءات الدفن".

ويشار إلى أن رجل الأمن المتوفى يعمل في الإدارة العامة لمباحث السلاح.

واحتفى المغردون بهذا الاستقبال بشكل كبير على "تويتر"، وعبروا عن امتنانهم لأمير الكويت وحسن فعله.

وعرف أمير الكويت بمواقفه المتضامنة مع شعبه، والتي تقربه منهم، كما لقب بـ"أمير الإنسانية".