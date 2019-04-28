انت الان تتابع تفاصيل خبر الانتخابات الإندونيسية تتسبب بوفاة موظفيها.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 04:52 مساءً - أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الأحد، وفاة أكثر من 270 موظفاً في الانتخابات، وذلك بعد عشرة أيام من إجراء البلاد لأكبر انتخابات تجرى في يوم واحد في العالم.

وقال عارف بريو سوسانتو، المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات، إن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بفرط العمل، كما تسببت في مرض 1878 شخصاً آخرين بحلول مساء أمس السبت.

وأوضح أن من فارقوا الحياة كانت أسباب موتهم في الأغلب من أمراض مرتبطة بالإرهاق من جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع.

وأضاف أن وزارة الصحة أصدرت منشوراً في 23 أبريل، يحث منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات، في حين تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين، وفق ما ذكرته "وكالة رويترز".

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وكان التصويت سلمياً إلى حد كبير، وتشير تقديرات إلى أنه جذب 80 بالمئة من إجمالي 193 مليون ناخب، تحتم على كل منهم الإدلاء بصوته في خمس أوراق اقتراع في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع.

لكن تبين أن إجراء الانتخابات على مدار ثماني ساعات في بلاد تمتد لأكثر من خمسة آلاف كيلومتر من غربها إلى شرقها، مهمة شاقة وفتاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدوياً.

وستنتهي المفوضية من فرز الأصوات وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 22 مايو القادم.

والانتخابات التي جرت في 17 أبريل كانت أول مرة تجمع فيها البلاد، التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد بهدف خفض التكاليف.