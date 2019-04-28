فيديو| دينا الشربيني ترقص في حفل الهضبة على نغمات "بالحب اتجمعنا"

مقطع فيديو جديد متداول على موقع "إنستجرام"، أثار الجدل مجددًا حول علاقة النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، حيث ظهرت الأخيرة في حفل الهضبة المنعقد في مدينة الجونة.

كعادتها، لفت "دينا" الأنظار، خلال رقصها وتمايلها على أغنية "بالحب أتجمعنا" بأزياء بيضاء، مدندنة كلمات الأغنية، خلال وقوفها بين الجمهور بالقرب من "المسرح"، وفقًا لما ظهر بمقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ40 ثانية.

ويلقي مقطع الفيديو، تفاعل واسع بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، الذي حقق انتشارًا واسعًا ومئات التعليقات، أبرزها: "ماينفعش تعدي حلفة للهضبة من غير ما تظهر دينا"، و"لايقين على بعض أوي"، و"مش ناويني تعلنوا ارتباطكم بقى".

بإطلالة كاجوال.. صورة رومانسية جديدة لعمرو دياب ودينا الشربيني

ومنذ عامين، تظهر الفنانة دينا الشربيني بين الجمهور في أغلب حفلات "الهضبة"، كما أنه اصطحابها على خشبه المسرح لأول مرة، خلال حفله الغنائي على مسرح جامعة مصر الدولية، وصعودها على المسرح بجواره في أكتوبر الماضي، كما احتضن "الهضبة" دينا وقَبلها على خشبة المسرح، قائلًا: هي بتتكسف أوي على المسرح، رغم إنها ممثلة جامدة أوي"، مضيفا: "طالما هغني برج الحوت، قولت تطلع معايا بما إنها موجودة"، وأهدى لها الأغنية، وسط تفاعل الجمهور بالتصفيق.

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بالصور دينا الشربيني ترد على منتقديها بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب بالجونة

وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت قبل أكثر من عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، والعديد من الأحداث الفنية، بينما لم يلعن أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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