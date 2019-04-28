بعد مهاجمتها لـ محمد صلاح.. من هي الكاتبة السعودية سارة مطر؟

أعربت الكاتبة السعودية سارة مطر، عن غضبها الشديد حيال تجاهل اللاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري لها، على مواقع التواصل الاجتماعي رغم مناشدتها له للرد عليها في أكثر من مناسبة، وهو ما لم يستجب له، على حد قولها.

وأشارت "مطر" إلى قرارها بإلغاء متابعتها لمحمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تجاهله لمنشوراتها، في الوقت الذي يتفاعل فيه مع بعض النجوم أمثال السورية كندة علوش، وكتبت: "بكل أسف قررت إلغاء متابعتي لمحمد صلاح حتوحشني"، ليرد عليها صلاح ببعض الإيماءات التي تشير إلى حزنه على قرارها.

وأضافت: "صوره في مكتبي، ولكن باي باي محمد صلاح خسرت أهم وأفضل مشجعة دائمة لك، القهر إني دعيت له وأنا في مكة، حتوحشنا.. حتى تمثاله شريته بـ١٦٠ جنيه من الحسين.. حأرمي كل حاجة من مكتبي".

Advertisements

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الكاتبة السعودية في السطور التالية:

- حاصلة على بكالوريس بعلم الاجتماع، وبكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة البحرين.

- تعمل في العلاقات العامة وتكتب بعدد من الصحف السعودية والخليجية.

- مُنعت روايتها "أنا سنية وأنت شيعي" من النشر في السعودية والكويت.

- تهتم بالقضايا النسوية في كتبها المنشورة سابقًا، بينها "قبيلة تدعى سارة" في العام 2008، و"الحب صنيعة النساء" في العام 2012، و"إنما انت حبيبها" في 2014.

- تمتلك ما يزيد على 125 ألف متابع عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ إنشائها له في فبراير 2011، وتتفاعل مع متابعيها بشكل متواصل.

​