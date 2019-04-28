صور| عبير صبري تحتفل بالذكرى الأولى على زواجها: "عندما يحبك رجل حقيقي يكون بجانبك"

احتفلت الفنانة عبير صبري وزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع، أمس، بذكرى عيد زواجهما الأول.

ونشرت "عبير" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور الخاصة بالحفل، وسط حضور مجموعة من أصدقائهما، أثناء تواجدهم في دبي.

وأرفقت "عبير" تعليقًا مع الصور معبرة عن حبها لزوجها قائلةً: "احتفالنا أنا وحبيبي مع الأصدقاء بعيد زواجنا الأول في دبي".

وأضافت: "عندما يحبك رجل حقيقي حبا صادقا يكون بجانبك في كل صورة.. يشاركك لحظاتكما الجميلة لا يقف بعيدا ليلتقط لك صورة تقفين فيها وحيدة".

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يذكر أن عبير صبري احتفلت بزواجها من المحامي أيمن البياع، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي، يوليو 2018، ونشرت صورة وضع عليها خاتم ذهبي، وكُتب في إطاره عبارة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وجاء فيها: "أنتِ لي.. أنا لك"، معلقة عليها بـ"هاشتاج" تضمن الحرف الأول لاسمه واسم زوجها.

وكانت قصة الحب التي وقع فيها الثنائي عبير صبري وأيمن البياع، بعد تواجدهما في أكثر من مناسبة بدايةً من يونيو 2017، حينما أقام حفلا للسحور وظهرت بجواره عبير في عدة صور، وتكرر صحبتهم مجددًا خلال مشاركتها في مبادرة" مستقبلهم أمانة" الخيري تحت إشراف البياع، كسفيرًا للنوايا الحسنة ونائب الأمين العام لمنظمة "إمسام" التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالقاهرة، بمناسبة عيد الأم.

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