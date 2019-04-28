بالصور| كندة علوش تمازح محمد صلاح.. والأخير يرد

حركات رياضة اليوجا بطريقة "أبو صلاح"، أحدث تقاليع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، التي بات ينتظرها عاشقه عقب إحرازه للأهداف، والتي تكررت في آخر مباراتين.

وفي المقابل جمع معجبو الفنانة السورية كندة علوش، بين صورة لها وهي تؤدي أيضًا رياضة اليوجا، وبين صورة محمد صلاح، لتقوم الفنانة السورية بنشرها عبر حسابها على "تويتر".

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الصورة نالت إعجاب محمد صلاح، ليرد على الفنانة كندة علوش، بوضع رموز تعبيرية لوجوه ضاحكة.

ويذكر أن الفنانة كندة علوش تشارك في فيلم "أعز الولد" وهو أول عمل سينمائي لها عقب ولادتها لطفلتها "حياة"، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج سارة نوح ويشارك في بطولته العديد من ضيوف الشرف، منهم عمرو يوسف ومنى زكي.

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