"لو مش بتحب الفسيخ والرنجة".. أكلات يمكن تناولها في عيد شم النسيم

في الوقت الذي يلتف فيه الجميع حول مائدة الطعام أثناء عيد شم النسيم، لتناول الفسيخ والرنجة والملوحة، يوجد أفراد بالعائله لا يفضلون تناول تلك الوجبات، لذلك نقدم لهم بعض الأكلات البديلة التي يمكن تجهيزها في وقت قصير، وهي الجمبري بالذرة الحلوة، وحلقات الفلفل بالبيض والخضروات. سلطة الجمبري بالذرة الحلوة المكونات 300 جرام جمبري كوب أناناس "كمبورد" كوب ذرة حلوه أوراف خس جرجير 2 بيض مسلوق توست محمص بالزبدة عصير ليمون ربع كوب زيت زيتون ملح فلفل أبيض زنجبيل "حسب الرغبة" الطريقة يغسل الجمبري جيدا ويتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم، ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل في الثلاجة. في أناء عميق به ماء ساخن يوضع ورق لورا وحبهان وبهارات، ثم يسلق به الجمبري. تمزج الخضروات جيدا، الخس والذرة والأناناس. يصفى الجمبري المسلوق من شربته، ويمزج مع الخضروات السابقة. في إناء عميق يمزج عصير الليمون والملح وزيت الزيتون والفلفل الأبيض ورشه الزنجبيل، ويصب فوق السلطه ويقدم. Advertisements حلقات البيض الفلفل الألوان المكونات 2 حبة فلفل ألوان زيت زيتون حبة جزر مبشور ملعقة صغيرة ثوم مفروم ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة" 8 حبات بيض الطريقة تسخن مقلاه جيدا وتدهن بزيت الزيون. تضاف حلقات الفلفل على النارحتى يصبح لونها بني من الجانبي. في أناء تمزج الطماطم والثوم واللفل والملح ،والفلفل الأسود والبهارات. في كل حلقة فلفل يضاف المزيج السابق ثم يضاف فوقه بيضة، ويترك حتى ينضج، ويقدم مع التوست الأبيض. ​

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