بالأحمر والأخضر..طريقة تحضير الترمس الملون لشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

لشم النسيم أجواء رائعة منها تلوين البيض وتناول الفسيخ والرنجة والترمس الذي يعتبر من ألذ التسليات التي تقدم في الأعياد وخاصة في شم النسيم، إذ انتشر مؤخرا الترمس الملون باللون الأخضر والأحمر مما أضاف عليه طابع من البهجة.

يستعرض لكم الشيف هشام حنفي، طريقة تحضير الترمس الملون لشم النسيم:

طريقة تحضير الترمس:

المقادير:

- كيلو ترمس (مستورد).

- كيس ملح 200 جرام.

- معلقة صغيرة من الشطة.

مقادير التلوين

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للحصول على اللون الأحمر استخدمِ قطعة من البنجر

للون الأصفر 5 معالق “كركم"

للون الأخضر ثلاث قطع "بقدونس أو سبانخ"

طريقة تحضير الترمس المستورد أو السريع:

- ينقع في الماء من 10 إلى 12 ساعة ثم يتم غليه لمدة 30 دقيقة تقريبًا مع أضافة اللون مثل البنجر للون الأحمر في أخر 10 دقائق.

- غسل الترمس في مياه نقية حتى يتم إزالة "الريم" الأبيض الذي يظهر بعد الغليان أو السواء.

- ثم تضيفي الملح للمستوى المراد.

- يمكنك إضافة كمون وشطة وملح للترمس والليمون، كخطوة أخيرة عند الأكل مع النوعين.