لأصحاب الأمراض المزمنة.. تناول الفسيخ بهذه الطريقة يحميك من أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يعتبر الفسيخ على رأس الوجبات التي يتم تناولها في عيد شم النسيم، المقرر له الاثنين المقبل، على الرغم من أضراره على الصحة العامة، في حالة الإفراط في تناوله، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح، التي تهدد مصابي الأمراض المزمنة بمشكلات صحية خطيرة.

يقول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الملح هو العدو الأول لمصابي الأمراض المزمنة، لذا ينصح بتجنب تناول الأسماك المملحة، لما لها من آثارٍ ضارة على الصحة العامة، خاصةً على مرضى الشريان التاجي، وهبوط القلب، وارتفاع ضغط الدم.

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