انت الان تتابع تفاصيل خبر إلغاء 600 رحلة طيران في مطار بأمريكا.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 02:42 مساءً - تسببت العواصف الشتوية غير المسبوقة التي ضربت ولاية شيكاغو الأمريكية، في إلغاء نحو 600 رحلة طيرانٍ أمس السبت.

وقالت إدارة مطار شيكاغو، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، إنها ألغت نحو 600 رحلة جوية في مطار "شيكاغو أوهاري" الدولي، بسبب استمرار هطول الثلوج.

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ويُتوقع أن تتوقف الثلوج في وقت مبكر من صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وفقاً لتوقعات هيئة الخدمات الجوية في الولاية.

وكانت هيئة الخدمات الجوية الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيراً من هذه العواصف بمناطق الغرب الأوسط العليا، خاصة في أجزاء من ولايات إلينوي وإيوا وويسكونسين.

وبدأت أمطار مصحوبة بالثلوج تتساقط على مدينة شيكاغو في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع أن تتراكم الثلوج طوال اليوم لتصل إلى 2-5 سم، وإلى 5-10 سم خلال الليل. وفي بعض المناطق، قد تقود الثلوج الغزيرة إلى تراكم يصل إلى 20 سم.