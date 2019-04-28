7 خطوات تساعد شيماء سيف للوصول إلى وزن هيفاء وهبي

"في سنة 2028 هوصل لوزن هيفاء وهبي.. تحدي الـ10 سنين ودا هدف هوصله.. أنا بعشق هيفاء وهبي ووخدها هدف" بالطريقة الكوميدية التي تميزت بها الفنانة شيماء سيف، تحدثت خلال لقائها بالأمس ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن خططها المستقبلية التي تنتوي تنفيذها.

وتابعت الفنانة الكوميدية: "أول ما احس أني في سن الـ40 وتظهر الأمراض هروح أفور الدنيا كلها وننحت تاني على نظافة ونشيل كل الزوايد وننزل بالفورمة"، موضحة أنها تتجاهل جميع الأنظمة الغذائية، خاصة بعدما اتبعت نظام غذائي زاد من وزنها بشكل أكثر.

وربما تتقاسم الفنانة شيماء سيف حلم الوصول إلى جسم مثالي مع الكثير من الفتيات البدينات، خاصة بعدما اتبعن الأنظمة الغذائية التي لا تعطيهن النتيجة المرغوبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جودة، أخصائي السمنة والنحافة والتغذية العلاجية، بأن أول الخطوات التي يجب التركيز عليها عند تقليل الوزن هي حرق الدهون الموجودة التي تتواجد بشكل كبير لكن وزنها خفيف ويمكن حرقها والتخلص منها.

وتابع "جودة" في حديثه لـ"هن"، بأن النظام الغذائي يختلف من شخص لآخر، ويتوقف ذلك على حسب الوزن والعمر والحالة الصحية، وأيضًا احتياجات الجسم المختلفة.

لكنه أكد على وجود بعض القواعد العامة التي يمكن الالتزام بها منها الإكثار من تناول الخضروات والفواكه فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وأيضًا عدم النوم مباشرة عقب تناول الطعام.

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ووضع أخصائي السمنة والنحافة 7 خطوات ثابتة تساعد على الوصول لوزن مثالي، وهي :

1- الإرادة.. لابد أن تتسم الفتاة بالإرادة الكافية للمثابرة على الوصول إلى حلمها.

2- عدم النظر باستمرار إلى الميزان، حتى لا تتأثر نفسيًا بذلك.

3- تنظيم تناول الطعام مع مراعاة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

4- لابد من ممارسة الرياضة يوميًا والقيام بنشاط بدني، فعلي الأقل لابد من ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة.

5- تناول 2 لتر من المياه يوميًا، فهي تساعد على تخلص الجسم من السموم.

6- تناول مشروبات الطاقة مثل الشاي الأخضر والشمر والقهوة، فهي تساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي وتخليص الجسم أيضًا من السموم.

7- يمكن تناول بعض الأدوية التي تساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لكن لا يجب تنفيذ هذه الخطوة إلا بعد استشارة الطبيب الخاص بذلك.

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