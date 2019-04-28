الامارات | "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي تعود قبل رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في دبي تعود قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدورتها السادسة في الفترة من 2 – 4 مايو المقبل لتقدّم عروضاً ترويجية وصفقات تصل لغاية 90%.

وستشهد الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية من عالم الأزياء والتجميل والذهب والمجوهرات، إذ يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الكبرى التي يقدمها أكثر من 1500 محل تجاري في شتّى أنحاء المدينة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أحمد الخاجة: «سعداء بإطلاق النسخة السادسة من فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) ضمن فعّاليات التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي لشهر مايو»، مشيراً إلى أن نجاح هذه المبادرة وشعبيتها المتزايدة يعد نتيجة للعروض الترويجية الكبيرة التي يقدّمها قطاع التجزئة، ما يمنح المتسوقين الفرصة للاستفادة من عروض كبيرة على أحدث صيحات الموضة والأجهزة الكهربائية.

ويقدّم راعي الفعالية راك بنك الفرصة للمتسوقين الذين يستخدمون بطاقات الائتمان الشخصية وبطاقات الخصم المباشر ماستركارد من راك بنك خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى» للفوز بالاسترداد النقدي، حيث سيدخل أي شخص ينفق 250 درهماً أو أكثر في السحب الذي سيشهد اختيار 10 فائزين يومياً، وسيحصل كل فائز على 1000 درهم ليكون مجموع الجوائز عند انتهاء فترة التخفيضات الكبرى 30 ألف درهم.