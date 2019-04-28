لوتي موس أنيقة في فستان باللون الأزرق دون أكتاف

تعدّ لوتي موس، 21 عاما، الأخت غير الشقيقة لعارضة الأزياء الشهيرة كيت موس، وظهرت لوتي الجمعة في عرض أزياء برونوفاس، في برشلونة، إسبانيا، وهي جالسة في الصف الأول من العرض، وارتدت عارضة الأزياء فستانا باللون الأزرق دون أكتاف طويل يصل إلى الأرض، وأرفقته بأسوارة فضية وخاتم واعتمدت مكياجا بسيطا.

وتركت موس شعرها الأشقر القصير منسدلا على كتفيها بتمويجات واسعة، والتحقت بعرض الأزياء الخاص بالعرائس لنجمة فيلم برتي ليتل ستارز لوسي هالي، والتي ارتدت جمبسوت باللون الأسود في الحدث الرائع، بفتحة من عند الصدر، وبأكمام طويلة، وأكملت الإطلالة بوضع سلسال بدرجات باللون الذهبي، وأمسكت شعرها إلى الخلف في تسريحة كعكة بسيطة، وارتدت حذاء أسود بالكعب العالي، وأمسكت بحقيبة صغيرة باللون الفضي.

وحضرت العرض النجمة أمي جاكسون، والتي ارتدت فستانا باللون الأحمر الفاقع أبرز حملها، حيث إنها تنتظر طفلها من خطيبها، جورج بانايوتو.

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وشوهدت لوتي في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي تعرض ملابس في متجر لملابس الزفاف أثناء وجودها في أسبوع برشلونة للموضة، حيث بدت أنيقة في جمبسوت أرفقته بحذاء بكعب عالٍ باللون الرمادي، ووضعت مكياجا بسيطا، وسحبت شعرها الأشقر للخلف في تسريحة كعكة صغيرة.

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