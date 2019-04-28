ميغان فوكس تنضم إلى زوجها برايان خلال نزهة عائلية في أميركا

شُوهدت الممثلة الأميركية ميغان فوكس وزوجها الممثل براين أوستن غرين، مع أبنائهما الثلاثة، حيث كانوا يستمتعون بنزهة عائلية في لوس أنجلوس الجمعة.

ظهر الزوجان، اللذان تزوجا منذ عام 2010، بأزياء عادية بينما كانا يتجولان مع أبنائهما: نوح (ستة أعوام)، وبودهي (خمسة أعوام)، وجورني ذات العامين.

بدت ميغان بإطلالة أنيقة حيث ارتدت قميص دنيم كبير الحجم مع تي شيرت باللون الأبيض، وسروالا أسود ضيقا والذي كشف عن جسدها الرشيق، واختارت نجمة Transformers زوجا مريحا من الأحذية الرياضية السوداء "Vans" ونظارة شمسية سوداء من Aviator لحمايتها من أشعة الشمس، وصففت النجمة شعرها الكستنائي الطويل لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها وهي تتجول مع عائلتها الحبيبة.

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وظهر براين بإطلالة رائعة حيث ارتدى قميصا أبيض اللون وسروال جينز أزرق وزوجا من الحذية الرياضية باللون الرمادي بالإضافة إلى نظارة شمسية.

التقى الزوجان في مسلسل Hope and Faith في عام 2004، عندما كانت ميغان في الثامنة عشرة من عمرها وكان برايان في سن الثانية عشرة، لقد أعلنوا خطبتهما في عام 2006، لكنهما انفصلا وأنهيا خطوبتهما في عام 2009، لكنهما عادا مرة أخرى في عام 2010 ليتزوجا والآن لديهما ثلاثة أطفال، ومن المقرر مشاركة ميغان، زوجها نجم مسلسل 90210 براين أوستن غرين، أول فيلم سينمائي لهما Dakota، وهو فيلم عائلي يحتوي على عناصر من الحركة والمغامرة، وفقا إلى مجموعة AMBI Media Group، وفي الفيلم، ستلعب فوكس، البالغة من العمر 32 عاما، دور أرملة في بلدة صغيرة تدعى كيت توفي زوجها في القتال في أفغانستان.

وقال المنتج أندريا إيرفولينو في بيان "وجود النجمة ميغان وزوجها بريان معا أمر رائع حقا بالنسبة إلينا.. بالتأكيد لن يتعين علينا القيام بمزيد من الجهد الذي يجعل هذا الفيلم فيلما عائليا مميزا جدا!".

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