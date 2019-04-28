الروتين اليومي للحفاظ علي شعرك في الصيف..واحذري هذه المكونات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة مع دخول فصل الصيف، تعتمد بشكل أساسي على التنظيف العميق والحماية من أشعة الشمس للحصول على شعر صحي وناعم.

تستعرض لكم خبيرة التجميل أميرة محمد، خطوات العناية بالشعر لحماية شعرك من التلف والجفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

1- التنظيف العميق:

إذ كنتي من أصحاب الشعر الدهني يفضل غسله 3 مرات في الأسبوع، بينما الشعر الجاف عليكى غسله من مرة إلى مرتين في الاسبوع، بينما أن كانت فروة رأسك دهنية والشعر جاف فلابد من اختيار شامبو مخصص لهذا النوع أو شامبو الاطفال.

ولكن أحظري عند اختيار الشامبو الخاص بك من احتوائه على بعض المركبات الكيميائية التي تشكل خطر بالغ علي نمو شعرك وفروة رأسك مثل "السيلكون" هي ماده عازله تتراكم على فروة الشعر والجذور وتمنع شعرك من الاستفادة من الماسكات سواء الزيوت أو الكريمات، ولها مسميات أخري على أغلفة الشامبوهات Xanl / xane / conl / conol / con

أو مادة "السلفات" هي مادة مدمرة لفروة الرأس وتجعله أكثر جفافاً، أو مادة "الصوديوم" وهي ماده يطلق عليها لوريال كبريتات الصوديوم والاختصار هو "sLs" Sodium laureth sulphate

وهي مادة تستخدم لزيادة الرغوة في الشامبو وتسبب في جفاف الشعر، وفقدان البروتين والزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر ومسمياته في اغلافة الشامبوهات Sulfat /laureth sodium sulfate / ammonium laureth sulfate / coco sulfate

2-الترطيب:

تعتبر الخطوة الأساسية بعد غسل الشعر، للحصول على شعر ناعم وصحي، ويختلف نوع المرطب حسب نوع الشعر.

الشعر الجاف:

يحتاج ترطيبه ببلسم وحمام كريم دافئ، ويفضل استخدام منتجات تحتوي على زيت اللوز الحلو، والجوجوبا، والماكودميا، والبنثينول، والجليسرين.

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الشعر الدهني:

يحتاج إلى زيت أو مرطب لا يسبب الاشتباك أو "التلزيق" مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

الشعر العادي:

يفضل عدم استخدام مرطب لأن الشعر يرطب نفسه ذاتياً، ولكن إذ فضلتي وضع مرطب عليك وضع زبدة الشيا علي الاطراف فقط.

3-واقي الشمس:

إذا كان شعرك يتعرض يومياً للشمس بشكل مباشر عليك وضع واقي الشمس الخاص بالشعر كل ساعتين لحماية شعرك من التلف والجفاف

4-العناية اليومية للمرأة المحجبة:

- تجنبي وضع الحجاب والخروج والشعر مبلل، وإذا لزم الأمر عليك تجفيفه بالسيشوار.

-الاهتمام بترطيب الشعر أسبوعيًا وتنظيفه بعمق لأنه يتعرض إلى العرق.

-أرتدي حجاب الرأس من القطن وتجنبي الأنواع الآخرة مثل الحرير.

-تجنبي ارتداء الطرحة أكثر من مرة دون تنظيفها، لأن ذلك يسبب تكون البكتريا في فروة الرأس وخاصة في الصيف